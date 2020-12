Licht in Lunetten: doe-het-zelf Wereldlichtjesdag

Utrecht - Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gevierd. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun kinderen die overleden zijn. Ook in de Utrechtse wijk Lunetten wordt aandacht besteed aan dit ritueel, alleen dit jaar een beetje anders dan anders: met een pakketje om thuis licht te maken.

Fort Lunet IV zou ook dit jaar weer de plaats zijn waar tijdens een troostende ceremonie de kinderen worden genoemd die gemist worden. Die ceremonie zal nu bij de mensen thuis plaatsvinden.

De drie wijkgenoten Lize, Carlien en Indra, die zich dit jaar voor de vierde keer inzetten voor Wereldlichtjesdag, maken een doe-het-zelf pakketje voor elk gezin dat een kind wil herinneren. De pakketjes met alle ingrediënten die je nodig hebt voor een klein lichtritueel, worden op zondagmiddag 13 december rondgebracht door de drie dames rondgebracht. ’s Avonds om zeven uur branden alle gezinnen dan samen, op afstand een lichtje.

Op Fort Lunet IV wordt een kerstboom geplaatst waar iedereen een lintje kan hangen voor het kind dat gemist wordt. Dit kan van maandag 14 tot en met vrijdag 18 december, het Fort is van 9.00 tot 16.00 uur geopend. Fort Lunet IV ligt aan de Oude Liesbosweg 68 in Utrecht en is goed bereikbaar met fiets, auto, lopend of openbaar vervoer. Voor meer informatie over de route, kijk online op: https://fortlunet4.nl.

“Hoe doe je mee? Meld je aan via WLDLunetten@gmail.com. Via de mail krijg je bericht hoe laat je het pakketje kunt ontvangen. Deelname is gratis dankzij een bijdrage uit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.”

Het initiatief voor deze kleinschalige viering is genomen door drie wijkbewoners die professioneel met rouw te maken hebben. Indra van den Berg en Carlien van Geffen zijn beide ritueelbegeleider en Lize Nijenhuis is rouwbegeleider.

Wie meer wil weten over Wereldlichtjedag in Lunetten, kan contact opnemen via e-mail: WLDLunetten@gmail.com of via 06-13518285. Meer informatie over Fort Lunet IV is te vinden via: https://fortlunet4.nl.