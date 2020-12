Utrecht krijgt voedselbos

Utrecht - Een maaltijd klaarmaken met groentes en vruchten, die je zelf geplukt hebt. Dat klinkt leuk, of niet? Het is binnenkort mogelijk in Utrecht. Onze stad krijgt namelijk een voedselbos dat volledig is geïntegreerd in een woonwijk. Een primeur voor Nederland en uniek in Europa.

Door Bonnie Dekkers

Volgens Klaas Vershuure, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn, groeit Utrecht steeds harder. Hij verwacht dat er in 2024 zo’n vierhonderdduizend mensen in onze stad wonen. “Dat betekent dat we flink wat woningen moeten bouwen. Ons uitgangspunt daarbij is een gezond stedelijk leven voor iedereen.”

Dat gezonde, stedelijke leven krijgt in Leidsche Rijn de vorm van een voedselbos. Dat plan werd afgelopen week gepresenteerd door de gemeente: Rijnvliet wordt een eetbare wijk, waar volop aandacht is voor natuur en duurzaamheid. Hoe het voedselbos eruit komt te zien? Verspreid over een oppervlakte van 15.000 vierkante meter vind je hier straks fruit, noten, wortels en bladeren voor mens en dier. Ook komt er een boomgaard voor buurtactiviteiten en (water)speelplekken voor kinderen. Het voedselbos lijkt op een natuurlijk bos en wordt opgebouwd in meerdere lagen met verschillende soorten eetbare planten, bomen en struiken.

