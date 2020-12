Utrechtse artiest valt in de prijzen

Utrecht - De allereerste editie van UP:Next, de financiële stimulans voor Utrechtse popmuzikanten van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, is toegekend aan de Utrechtse artiest Faradays.

Uit de in totaal 58 ingediende ideeën en 6 presentaties van de shortlist, honoreerde de jury het plan van de Utrechtse artiest als meestbelovende. Faradays ontvangt een bedrag van 10.000 euro om zich in 2021 een jaar lang te richten op haar vernieuwende muzikaal project met live presentatie als resultaat.

De jury, bestaande uit Marc van der Laan (3voor12 Utrecht), Ilana van den Berg (EKKO) en Dirk Verhoeven (Prins Bernhard Cultuurfonds), zei over het plan van Faradays: “Faradays diende een veelbelovend plan in voor UP:Next over haar zoektocht naar haar Aziatische roots, dat uitmondt in een indie/electronic pop show waarin ze de Indonesische gamelanmuziek als inspiratie gebruikt voor zowel de muzikale als de visuele invulling.”

“Haar presentatie was ontwapenend en optimistisch met een krachtige boodschap: ‘Wij kunnen zonder bitterheid culturen samenbrengen. Faradays vertaalt haar persoonlijke achtergrond naar het nu en verbindt traditioneel en eigentijds met elkaar in een podiumpresentatie met kleine band en twee dansers. Het gebruik van gamelanmuziek van oude cassettebandjes van haar ouders, maakt het plan eigen en authentiek.”

Het niveau van de geselecteerde plannen van Áslaug, Emil Landman, Faradays, Maarten Vos, Moon Moon Moon en Tala Drum Corps lag volgens de jury hoog. “Zij hebben daarmee hun plek op de shortlist meer dan waar gemaakt.” Professionele artiesten uit de provincie Utrecht konden van 1 mei tot 1 augustus een plan indienen voor een volgende stap in hun carrière. Meer informatie over UP:Next is te vinden op de website www.up-next.nl.

Vanwege de grote animo van deze editie van UP:Next, vindt er volgend jaar een tweede editie van UP:Next plaats, waarin het fonds artiesten uitnodigt een plan in te dienen om verder te bouwen aan hun carrière. Volgend jaar wordt de inschrijving en informatie bekendgemaakt op www.up-next.nl en de social kanalen van het fonds.