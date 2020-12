Podcast met mensen vanuit een AZC

Radio Einstein is een podcast over het leven in een asielzoekerscentrum, gemaakt met bewoners van het AZC.

Utrecht - Voor het nieuwe seizoen van Radio Einstein maakten zes Utrechtse kunstenaars een cadeau voor zes asielzoekers, die zij enkel kennen via audio-opnames. “Radio Einstein is een podcast over het leven in een asielzoekerscentrum, gemaakt met bewoners van het AZC”, geeft Bas Klemann aan die werkt voor Stut theater, dat verantwoordelijk is voor Radio Einstein.

Door Roberto Cancian

Voor ‘Het cadeau’, de naam van de nieuwe podcastserie, is een bijzondere invalshoek gekozen. Van de persoonlijke verhalen van Hamdi, Seltene, Fatemeh, Zenab, Victor en Feras zijn door radiomaker Misha Koole audio-opnames gemaakt. Zij zijn allemaal naar Nederland gevlucht en wonen in het AZC of hebben inmiddels een eigen woning.”

Vervolgens liet Misha de opnames via audio horen aan de kunstenaars die op hun beurt daarmee aan de slag gingen. “Aan de kunstenaars is gevraagd een portret te maken als cadeau, volledig vrij vanuit hun eigen discipline. Wel met één spelregel: pas bij het geven van het cadeau ontmoeten zij elkaar.” In ‘Het cadeau’ is het hele maakproces, de uitwisseling van de cadeaus en de ervaringen van beide kanten te horen.

Zes Utrechtse kunstenaars deden mee: Rapper Jermain Bridgewater, fotografe Ilvy Njiokiktjien, illustratrice Brigida Almeida, muzikante Rian Evers, striptekenaar Niels Bongers en schrijfster Anne Hogewind. Anne Hogewind vond het een spannende opdracht. “Ik moest lang nadenken over een goede vorm voor het cadeau. Onze overeenkomst is dat we allebei twee jonge kindjes hebben, dus kwam ik op het idee voor een kinderboek, waarin Fatemeh’s verhaal terugkomt. Het was een intiem en emotioneel samenkomen.”

Ook fotograaf Ilvy Njiokiktjien gaf haar cadeau. “De afgelopen jaren heb ik veel fotoseries gemaakt over vluchtelingen, in Nederland maar ook daarbuiten. Daarom vond ik het zo mooi dat ik door Stut werd gevraagd om mee te werken aan dit project”, geeft ze aan. Ze vindt het een bijzonder project. “Normaal gesproken fotografeer ik het dagelijks nieuws, dit is heel anders. Iets in beeld brengen dat ik niet direct kon zien: namelijk Zenab uit Mali. Bijzonder ook om alle reacties te zien van de vluchtelingen zelf en ook dat we allemaal zo erg op elkaar lijken. Dit feit alleen al maakte het voor mij anders dan anders, dit was echt een cadeau. Iets maken, zeer persoonlijk, voor iemand die ik niet ken. Dit komt in de journalistiek nooit voor, mooi om iets te mogen weggeven.”

De 40-jarige Hamdi. afkomstig uit Jemen en inmiddels woonachtig in Breukelen, kreeg zijn cadeau van striptekenaar Niels Bongers. “I think Niels understands something I never understood about myself. That I’m always escaping from things. I will always keep this in my heart. Thanks so much”, geeft hij aan. Vrijdag 4 december was de eerste aflevering van ‘Het cadeau’ te beluisteren op www.radioeinstein.nl en via verschillende podcast-kanalen.

Radio Einstein is een project van Stut Theater in samenwerking met de gemeente Utrecht en Plan Einstein.