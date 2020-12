Meer omzet door mondkapjes

Iedereen van 13 jaar en ouder is sinds 1 december verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimten, zoals winkels. (Foto: Bert Nijenhuis)

Utrecht - Negen maanden na de uitbraak van het coronavirus besloot het kabinet dan toch nog een mondkapjespicht voor openbare ruimten in te voeren. Dat betekent onder meer dat er sinds vorige week dinsdag in elke winkel een mondkapje gedragen moet worden. Wat vinden Utrechtse winkeliers tot dusver van deze maatregel?

Door Bert Nijenhuis

“Mijn zus is aan corona overleden, dus ik vind het een goede maatregel”, reageert Ria de Grote van Ria’s Fournituren. “Uiteraard is het lastig dat je de gezichtsuitdrukking van een klant niet ziet, maar het grootste nadeel vind ik dat het milieu wordt belast met wegwerpmondkapjes.” Ria en haar zoon Martin - die de fourniturenzaak onlangs overnam van zijn moeder - erkennen dat de mondkapjesplicht hun omzet doet stijgen. “Wij verkopen materialen waarmee mondkapjes te maken zijn. De patronen kunnen van onze website worden gedownload.”

Voor Rian Kraan van platenzaak Reset Records is er weinig veranderd. “Wij verzoeken onze klanten al mondkapjes te dragen sinds het kabinet hiertoe een dringend advies gaf. Dat het nu verplicht is, vind ik prima. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Tot nu toe houden de klanten zich goed aan de regels. Gezien de beperkte ruimte mogen er slechts twee personen tegelijk in onze winkel. Die regel wordt wel eens overtreden en dan spreken we de klanten daarop aan. Tot problemen leidt dat nooit.”

Hans van der Hoorn van Reisboekhandel INTERGLOBE heeft minder vertrouwen in het nut van een mondkapjesplicht. “In andere landen geldt deze maatregel al veel langer dan en daar zie je geen vermindering van het aantal besmettingen. Een mondkapje geeft mij dan ook geen veiliger gevoel. Uitgeademde lucht moet ergens naar toe en verlaat via de zijkanten van een kapje mond en neus. De aerosolen met virusdeeltjes kunnen dan zo weer door anderen worden ingeademd. Het enige dat je kunt doen om het virus in te dammen, is zo ver mogelijk uit de buurt van anderen blijven.”

Wie vanwege een beperking of ziekte geen kapje kan dragen, is vrijgesteld van de mondkapjesplicht. Al zitten er volgens Annelies de Jong - directeur van stichting Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) - de nodige haken en ogen aan deze uitzonderingsregel. “Aan mensen met taaislijmziekte en paniekaanvallen zie je bijvoorbeeld niets. Moet een boa dan aan hen gaan vragen waarom ze geen mondkapje dragen? Dat zou hun privacy schaden. Een gevolg is dat huisartsen het nu ontzettend druk hebben met het schrijven van verklaringen. Het was praktischer geweest als iedereen die is vrijgesteld een pasje had gekregen. Misschien kan dit alsnog. De vaccinlijsten liggen al klaar, daar kunnen deze mensen eenvoudig worden uitgevist.”