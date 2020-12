Theaterduo op bezoek bij Astrid Lindgren

De nieuwe voorstelling 'Een mooiere wereld' van De Andersons is op 18 en 19 december te zien in Het Werftheater. Foto: Corne van der Stelt

Utrecht - De nieuwe voorstelling ‘Een mooiere wereld’ van het Zweeds-Nederlandse muzikale theaterduo De Andersons is vrijdag 18 en zaterdag 19 december om 19.30 en 21.30 te bewonderen in Het Werftheater in Utrecht.

Gewapend met liedjes, humor en existentiële vragen gaan De Andersons op zoek naar antwoorden die ons allemaal aangaan. Op haar zestigste klom Astrid Lindgren voor het oog van de camera in een boom, terwijl ze riep: “Er staat nergens in de wet van Mozes dat oude wijven niet in bomen mogen klimmen.” Volwassenen denken vaak dat vroeger alles beter was, omdat ze toen nog keken als kind: onbevangen, zonder vooroordeel, voordat groepsdruk en faalangst bezit van ze namen. Het leven was een spel. De kunst is zo te blijven leven en zo te blijven kijken. Maar hoe blijf je een levenskunstenaar als je voortdurend struikelt over doemscenario’s?

De Andersons zijn jonge ouders die op bezoek gaan bij Astrid Lindgren. Bij haar begint hun zoektocht naar dat wat écht waarde heeft. Het gezelschap De Andersons, bestaande uit Anna Ågren en Roel Dullaart, wordt vaak geprezen om hun oorspronkelijke kijk op de wereld. Meer informatie via www.deandersons.nl. Kaarten: 18,50 euro via www.werftheater.nl.