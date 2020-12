Eigen baby genetisch modificeren

De Baby Builder is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Erasmus MC en Vrije Universiteit Amsterdam. Foto: PR

Utrecht - Het genetisch modificeren van embryo’s biedt op papier grote kansen: voorkom ziektes, verhoog de intelligentie of maak je kind extra sociaal en empathisch. Maar hoever zijn we bereid te gaan? De Utrechtse sociaal ontwerper Bertrand Burgers (28) ontwikkelde samen met wetenschappers de Baby Builder en vond antwoorden: mensen zijn bereid ver te gaan, ook al zeggen ze van niet.

De recente ontwikkeling van de DNA-techniek CRISPR-Cas maakt het mogelijk om aanpassingen te doen in het genetisch materiaal van mensen. En dat rijst nogal wat ethische vraagstukken waar ethici en wetenschappers het hoofd over breken. Op zoek naar antwoorden, ontwierp Bertrand Burgers de Baby Builder; een interactieve installatie waarmee hij dit jaar genomineerd werd voor de Young Talent Award op de Dutch Design Week. “Het doel van het project is om de samenleving te betrekken bij de complexe vraagstukken rondom genetische modificatie. Het thema is te belangrijk en controversieel om over te laten aan de experts”, vertelt de Utrechter.

Hij ontwikkelde de installatie in samenwerking met wetenschappers van onder andere Erasmus MC en de VU Amsterdam.

Met de Baby Builder kunnen mensen speculatief hun eigen kind ontwerpen door genetisch te modificeren. Je kunt er onder andere vervelende ziektes voorkomen, de intelligentie verhogen en wenselijke karaktereigenschappen toevoegen. Bij iedere categorie krijg je tevens de mogelijk om niet te modificeren.

Na afloop krijgen bezoekers hun eigen samengestelde baby te zien en word je op basis van een toegewezen profiel geconfronteerd met de mate waarin je het kind gemodificeerd hebt. Diewertje Houtman (25), onderzoeker bij het Erasmus MC, is blij met de Baby Builder: “De resultaten geven ons meer inzicht in de meningsvorming over het aanpassen van embryo-DNA.”

“Doordat mensen nu kunnen experimenteren met het ontwerpen van hun eigen kind, kijken ze op een andere manier naar de techniek dan wanneer ze er enkel over praten. Het levert een nieuwe invalshoek op, niet alleen voor het onderzoek, maar ook voor de deelnemers.”

Het grote publiek kon dit jaar voor het eerst aan de slag met de Baby Builder tijdens Ars Electronica; een festival op het snijvlak van kunst en wetenschap in Kapitaal Utrecht, georganiseerd door de HKU. Daarna volgde onder andere de Utrechtse kunstexpositie Springplank en de Dutch Design Week in Eindhoven.

Nu ruim 300 mensen hun eigen baby ontworpen hebben, durven de initiatiefnemers een eerste voorzichtige uitspraak te doen over de resultaten. Wat vooral opvalt is de tegenstrijdigheid in wat mensen zeggen en in wat ze doen. Maar liefst 67 procent van de bezoekers geeft aan in de toekomst geen gebruik te willen maken van genetische modificatie, maar toch eindigt 60 procent in het profiel van de ‘Enthusiastic Futurist’, wat betekent dat ze hun kind drastisch gemodificeerd hebben.

Volgens wetenschapper Kas Houthuijs (33) van VU Amsterdam en Waag is deze tegenstrijdigheid goed te verklaren: “Het ingrijpen in de natuur van je kind voelt voor veel mensen, puur instinctief, verkeerd. Maar als ze dan eenmaal de keuze krijgen om hun kind gezond, mooi en slim te maken, blijkt de verleiding toch heel groot.”

“Een ander veelgehoord argument is dat men bang is dat hun kind achterblijft als zij niet modificeren, maar alle andere ouders wel.”

De onderzoekers geven aan enkel gebruik te maken van de data van bezoekers die aangeven dat ze de Baby Builder hebben ingevuld zoals ze dat in de echte wereld zouden doen. Bezoekers die voor de lol een superbaby maken worden er daarmee uitgefilterd.

Hoewel de resultaten al enkele inzichten bieden, durft Bertrand Burgers er nog geen harde conclusies aan te verbinden: “Volgend jaar willen we de Baby Builder op zoveel mogelijk gelegenheden tentoonstellen. Vooralsnog hebben we voornamelijk op technologie- en kunstexposities gestaan, wat een vrij eenzijdige afspiegeling van de samenleving is. Met meer data vanuit verschillende achtergronden, krijgen we een nog duidelijker en realistischer beeld van de opvattingen vanuit de samenleving.”