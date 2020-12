Twee bijzondere concertseries in Museum Speelklok

Utrecht - In Museum Speelklok in Utrecht starten in de maand december twee bijzondere concertseries. Vrijdag 4 december verzorgt het Utrechtse muziekcollectief GIST het eerste concert van een in totaal achtdelige serie. Vervolgens vindt op 12 december het eerste concert van de serie Mark My Wor(l)ds plaats.

Beide reeksen bruisen van de creativiteit en muzikale diversiteit en worden ten gehore gebracht in de sfeervolle ambiance van Museum Speelklok, aldus het museum. “Er wordt zelfs samengespeeld met één van de draaiorgels.” GIST biedt een podium aan zowel gerenommeerde als jonge musici met een voorliefde om buiten muzikale grenzen te treden.

Op 4 december kan men luisteren naar de jonge trompettist Ruben Drenth die zich in zijn jazztrio met drummer Mees Siderius en bassist Jeroen den Daas laat inspireren door een liefde voor de Rolling Stones. Ze buigen de stomende riffs en three chord wonders van Jagger/Richards om naar spannende jazzimprovisaties. Daarna ontmoet de creatieve altvioliste en vocalist Roosmarijn Tuenter voor het eerst op het podium gitaartalent Prashant Samlal. “Roosmarijn is een uitzonderlijke singer-songwriter. Met gitarist Prashant Samlal deelt ze een liefde voor dromerige doch complexe melodieën en ritmes.” Het concert begint om 19.45 uur. Entreeprijs: 19,50 euro, kortingstarief 12,50 euro. Het aantal kaarten is beperkt i.v.m. corona. De eerstvolgende editie van de GIST concertserie vindt plaats op 8 januari 2021 in Museum Speelklok.

Fluitist en componist Mark Lotz ontmoet musici uit verschillende culturen in muziek en gesprek tijdens de concertserie Mark My Wor(l)ds. Het eerste concert op 12 december heeft als thema ‘Orient Calls’. De avond wordt geopend met een solo act van Hamid Reza Behzadian (Iran) met zijn Indiaanse ‘slide’ gitaar en harmonica. Daarna volgt een concert van onder andere percussiespeler Modar Salama (Syrië), pianist Rogier Telderman (Nederland) en ud-speler Jaber Fayad (Syrië) dat wordt afgewisseld met interviews en gesprekken met de musici. Het concert begint om 20.00 uur. Entreeprijs: 18 euro, kortingstarief 12 euro, Passe-partout: 60 euro. Tickets: www.museumspeelklok.nl.