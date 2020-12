Portaal en BAM verduurzamen 174 woningen aan Nigerdreef

Utrecht - Woningcorporatie Portaal en BAM Wonen hebben overeenstemming bereikt over de verduurzaming van 174 appartementen in het complex aan de Nigerdreef in Utrecht. Meer dan 70 procent van de bewoners heeft ingestemd met het plan om hun woningen te verduurzamen. Voor BAM Wonen is dit het eerste project als partner in de ketensamenwerking met Portaal.

Portaal wil de woningen verduurzamen naar label A waarbij de warmtevraag gemiddeld onder de 50 kWh/m2 is. “Portaal loopt hiermee vooruit op de nieuwe regelgeving voor energielabels.” Met de verduurzaming wordt het wooncomfort van de bewoners verbeterd. Meer dan 70 procent van de bewoners is positief over het plan om hun woning te verduurzamen, waarbij de gevelkozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen en voorzien van HR++ glas.

De woningvloeren en de buitenzijde van de voor- en achtergevels worden geïsoleerd evenals het nieuwe metselwerk aan de kopgevels. Alle toiletten worden vervangen en waar nodig kunnen bewoners op aanvraag in aanmerking komen voor een vernieuwde keuken en/of badkamer. Dankzij een vernieuwde entree zijn de woningen na de verduurzaming beter toegankelijk voor minder valide mensen.

De vernieuwde entree is ontworpen door architect Frank Stedenhouder van Mex Architecten. De start van de voorbereidende werkzaamheden staat gepland in februari 2021. “BAM Wonen en Portaal stellen samen alles in het werk om de bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen.” Rond april 2021 starten de eerste werkzaamheden. De verwachte oplevering is in de eerste helft van 2022.

“Met behulp van speciale coronawerkprotocollen, gebaseerd op het landelijk protocol ‘samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland, kan de renovatie op een veilige manier plaatsvinden. Tijdens de uitvoering stelt Portaal een logeerwoning ter beschikking waar bewoners kunnen verblijven gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in hun woning. Bijkomend voordeel is dat bewoners hierdoor ook minder overlast ervaren van de werkzaamheden.”