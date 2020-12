Iris en Bouke houden online open dag bij hun eigen tiny house

Utrecht - Al een paar maanden bouwen Iris Coehoorn (33) en Bouke Kooreman (31), alias Het Bewuste Stel, aan hun eigen tiny house. Op zaterdag 5 december geven ze een online rondleiding door hun tiny house in aanbouw.

Utrecht - Bouke Kooreman: “Na een wereldreis per trein besloten we in een tiny house te gaan wonen. We vinden het belangrijk om duurzaam en bewust te leven. Klein wonen past daarbij, want met een klein woonoppervlak en minder spullen is je impact op de aarde kleiner. En je hebt meer financiële vrijheid doordat je maandlasten lager zijn”. Iris Coehoorn: “We wilden ons tiny house graag zelf bouwen. We maakten een ontwerp voor een huisje op wielen, vroegen advies aan een timmerman die tiny houses bouwt en begonnen daarna in Utrecht met bouwen. We gebruiken daarbij zoveel mogelijk tweedehands en natuurlijke materialen”.

Het stel begon eind juli met bouwen. Inmiddels krijgt hun tiny house al aardig vorm. “Het ziet er al echt als een huis uit. De vloer ligt, de wanden staan, het dak ligt. De slaapvide hangt, de trapkast is klaar en we hebben de ramen geplaatst. Deze week gaan we de elektra aanleggen en de kachel plaatsen. En daarna gaan we aan de slag met gevelbekleding”, vertelt Kooreman.

Ze vinden het belangrijk om anderen te inspireren. “Daarom organiseren we open dagen. Zo willen we onze ervaring delen met mensen die ook in een tiny house willen wonen. En we willen inspiratie bieden aan mensen die nieuwsgierig zijn naar het tiny house-concept. Je hoeft niet de wens te hebben om zelf in een tiny house te gaan wonen. Maar we hopen je wel aan het denken te zetten over alternatieve woonvormen. Het lijkt de norm om steeds groter te gaan wonen, maar leidt dat tot meer woongeluk? Wij denken van niet”, zegt Coehoorn.

De tiny house open dag vindt online plaats. “We willen ook aan mensen die niet in de buurt van Utrecht wonen de mogelijkheid bieden om ons tiny house in aanbouw te zien. In combinatie met de coronamaatregelen hebben we daarom besloten een online open dag te organiseren. Via Zoom geven we een virtuele rondleiding door ons huis. We vertellen over onze tiny house-droom, de bouw van het huisje en de keuzes die we maken. En we bieden ruimte voor vragen van deelnemers”.

“We hopen eind januari klaar te zijn met bouwen”, vertelt Kooreman. “Dan rijden we het huis naar Apeldoorn. We hebben een plek bemachtigd in de tiny house community die daar in oprichting is.” De online open dag is op 5 december van 09.30 tot 11.00 uur. Aanmelden: leef@hetbewustestel.nl.