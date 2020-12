Hulp gezocht voor geven computerlessen

Utrecht - “Bent u handig met computers? En lijkt het u leuk deze kennis over te dragen aan anderen? Er worden vrijwilligers gezocht in Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern voor het geven van computerlessen in de wijk.” Deze computerlessen worden op verschillende locaties gehouden door Digiwijs 3.0 in samenwerking met Dock.

“Er zijn veel mensen in uw wijk die graag van u willen leren. Veel mensen hebben nog moeite met het gebruiken van de computer voor alledaagse zaken zoals e-mailen, foto’s opslaan, een uitnodiging schrijven of gebruik van het internet.” Daarom organiseert Digiwijs 3.0 in samenwerking met Dock, computercursussen op verschillende locaties in Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern.

Een enthousiaste groep vrijwilligers verzorgt lessen voor buurtbewoners die behoefte hebben aan het verbeteren van hun computervaardigheden. De vraag vanuit de buurtbewoners blijft groeien en daarom is het team op zoek naar nieuwe vrijwillige docenten. “Als docent bij Digiwijs 3.0 geeft u les bij u in de wijk samen met een collega. In blokken van 10 lessen maakt u mede-wijkbewoners digivaardig, zodat ze kunnen werken met tekstverwerking, e-mail en internet in Windows 10.”

Een gemiddelde les duurt 2,5 uur en is een combinatie van klassikale behandeling van de stof en het individueel oefenen hiervan. “Als docent draagt u de lesstof over en begeleidt u de cursist tijdens het oefenen. Het werk van onze docenten wordt door de cursisten erg gewaardeerd en wordt als erg gezellig ervaren. U bouwt een band op met mensen in de wijk en draagt een steentje bij aan de samenleving.”

“Ervaring met lesgeven is een pré; 3-6 uur per week beschikbaar; kennis van basis computervaardigheden; gemotiveerd en enthousiast; beschikbaar overdag op een van de volgende dagdelen: maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en/of donderdagmiddag en woonachtig in omgeving Leidsche Rijn/Vleuten - De Meern.”

“Vrijwilligers krijgen zeker wat terug voor hun inzet voor het geven van computerlessen in de wijk. Vrijwilligers krijgen een welkomsttraining, begeleiding tijdens het lesgeven, een vrijwilligersvergoeding, een leuk, divers team aan collega-vrijwilligers en vrijwilligersbijeenkomsten.”

Interesse? Men kan zich voor de vrijwilligersfunctie aanmelden bij Marcel Vos via het telefoonnummer 06-13108085 of bij Yvonne den Ouden via het telefoonnummer 06-43050919 of via e-mailadres digitalebruisplek@gmail.com. “Zij nodigen u dan vervolgens spoedig uit voor een kennismakingsgesprek.”