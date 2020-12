ZIMIHC: Zorgen over zangkoren

Utrecht - ZIMIHC maakt zich zorgen over de Utrechtse koren. “Alle amateurkunstbeoefening mag doorgaan, behalve het samen zingen. Daarmee worden de zangers in de amateurkunst het hardste geraakt. In Utrecht, als stad van koormuziek bij uitstek, zijn de gevolgen van dit landelijke verbod dan ook groot.”

Utrecht kent ongeveer 300 koren. “Zij proberen zo goed mogelijk toch bij elkaar te komen. Digitaal gaat dat meestal via Zoom. Maar omdat je elkaar dan niet tegelijk kunt horen, blijft dit behelpen. Veel koorzangers komen al sinds maart niet of nauwelijks meer samen.” Appie Alferink, directeur van ZIMIHC: “We vrezen dat er heel veel koren door deze coronacrisis omvallen. Het sociale verband valt weg, en dat is voor zangers een hard gelag. Ook merken we dat dirigenten noodgedwongen andere werkzaamheden moeten oppakken wat eveneens heel verdrietig is. Het maakt de koren extra kwetsbaar - een goede dirigent is van levensbelang voor koren.”

ZIMIHC vroeg zangers wat ze missen en wat zingen met ze doet. De antwoorden raken diep, aldus ZIMIHC: “Zingen is voor mij helend, het komt regelrecht mijn ziel binnen zodat ik altijd weer vol energie naar huis ga. Ook al was ik in de put, het zingen trok mij weer omhoog.” Doorgaans repeteren veel koren bij ZIMIHC, of ze doen er optredens. “Deze stemmen worden nu zeer gemist in onze theaters. Hou vol koren, Utrecht is Utrecht niet meer zonder jullie!”