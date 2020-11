Opa's en oma's passen op huisdier

Utrecht - Stichting OOPOEH voorkomt en bestrijdt eenzaamheid door senioren te koppelen aan een oppashond in de buurt. De stichting is in het leven geroepen vanuit de wens om honden en ouderen meer van elkaars gezelschap te laten genieten. “Ik pas één keer in de week op een hondje. Een vreugde voor mij en zo oud ben ik nog niet”, zegt de 96-jarige Deketh.

Door Roberto Cancian

Veel 55-plussers zouden graag van de gezelligheid van een hond genieten zonder de volledige zorg en verantwoordelijkheid te hebben. Nu veel senioren vanwege corona erg veel thuis zijn, is een oppashond een sleutel tot meer beweging, gezelligheid en contact in de buurt. “Wanneer je als 55-plusser geen hond meer kan of wilt houden, dan is dit ideaal. Je hebt alleen de lusten en niet de lasten”, geeft ambassadeur Martin Gaus aan.

Het idee is dat je als 55-plusser op een hond of ander huisdier past wanneer het u zelf uit komt. Aanmelden is vrijblijvend en samen wordt er gezocht naar een geschikte hond. “Er is ongelofelijk veel animo onder ouderen om op te passen. Om hen te kunnen koppelen aan een oppashond in de buurt zijn we nu ook naarstig op zoek naar hondenbaasjes die een oudere willen laten meegenieten van hun hond. We hopen zo veel hondenbaasjes aan een lieve oppas te kunnen koppelen”, geeft medewerkster Ellen aan.

Senioren willen graag de gezelligheid van een dier maar niet de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en iedereen is blij. Stichting OOPOEH doet dat. Een prachtig initiatief dat nu al ruim acht jaar zeer succesvol is. “Een oppashond is gezellig en zorgt voor meer beweging, een frisse neus en sociale contacten. Vooral in coronatijd melden veel senioren zich aan als ‘opa’ of ‘oma’ voor een hond. Ouderen die vaak jarenlang een hond hebben gehad, missen juist in deze eenzame tijd een lief dier om zich heen”, vervolgt Ellen.

Stichting OOPOEH begon klein, maar de belangstelling was er al snel. Ellen Groneman, directeur van Stichting OOPOEH: “Veel ouderen zitten nu alleen thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk, bridge-, zang- of dansclubjes zijn door corona gestopt. Juist nu vinden zij het extra fijn om wekelijks op een hond te kunnen passen en lekker samen naar buiten te gaan. De buitenlucht doet een mens goed, met een hond bij je heb je ook allemaal gezellige gesprekken. Dan voel je je minder eenzaam.”

Om senioren kennis met elkaar te laten maken, verzorgt Stichting OOPOEH gezellige uitjes. Nu zijn dat online ‘uitjes’. Zodra de maatregelen het mogelijk maken, zullen de echte uitjes weer doorgang vinden. De stichting is op zoek naar honden die af en toe lekker vertroeteld kunnen worden door een oudere in de buurt. “Het is echt leuk om OOPOEH te zijn”, geeft Deketh aan. “Met een hondje moet je wel naar buiten anders gebeuren er ongelukjes in huis”, lacht ze. Deketh heeft gekozen voor een kleine hond. “Ik ben klein van stuk, dat leek me beter. Het is allemaal vrijblijvend zonder verplichtend karakter.”

Senioren kunnen zich gratis aanmelden via www.oopoeh.nl