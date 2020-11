Wandeling Stichting TrösT 29 november

Utrecht - “Voorlopig heeft Stichting TrösT ervoor gekozen om, vanwege de huidige maatregelen, geen groepsbijeenkomsten meer te organiseren en kunnen we dus ook geen Café TrösT houden zoals we gewend zijn. Om toch tegemoet te komen aan de wens tot het ontmoeten van lotgenoten, organiseren we aanstaande zondag een een-op-een wandeling op Landgoed Beerschoten.”

“Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, starten we op een rustig tijdstip (10.00 uur) wanneer er nog weinig mensen in het bos zijn. Het thema voor deze keer is naar voren gebracht door één van de vorige deelnemers aan de wandeling: Noem zijn/haar naam. Wat was er zo mooi aan degen die jij mist? Wat maakte dat je zoveel van haar of hem hebt gehouden?”



“Let op: aanmelden is verplicht. Dan weten we ook meteen hoeveel deelnemers wel hebben. Je kunt dit doen via onze website (www.trost.nl) of door direct een mailtje te sturen naar info@trostnl. De wandeling gaat altijd door, neem bij regen passende kleding of een paraplu mee!”



Praktische informatie:

Datum: zondag 29 november

tijd: 10.00 - 11.00 uur

locatie: Locatie: Beerschoten, verzamelen op de parkeerplaats van de Biltsche Hoek aan de kant van de ingang van Beerschoten

kosten: geen bijdrage

aanmelden kan via onze website www.trost.nl of stuur direct een mail naar info@trost.nl

Over Café TrösT

Café Tröst is elke laatste zondag van de maand een warme plek waar je kunt luisteren naar livemuziek, je verhaal kunt doen en door ervaringen uit te wisselen wat lichter naar huis gaat. Gemeenschappelijke noemer is troost bij verlies en rouw. Het café kent een milde regie die een ontspannen en uitnodigende sfeer creëert en het onderlinge gesprek bevordert. Tot nu toe vonden de maandelijkse bijeenkomsten plaats in café Averechts in de Vogelenbuurt. In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus, wijken we de komende maanden uit naar een ruimere locatie.

Over Stichting Tröst

Stichting TrösT bestaat uit een groep gedreven vrijwilligers die een ontmoetingsplaats willen bieden aan mensen die met verlies door de dood te maken hebben. TrösT geeft niet alleen troost maar ook aandacht en inspiratie. Dit doen we door het aanbieden van creatieve workshops, lezingen, informatieavonden, filosofische cursussen, muzikale- en literaire activiteiten en maandelijkse ontmoetingen in café TrösT. Nieuwsgierig naar het programma? Kijk voor meer informatie op www.trost.nl.