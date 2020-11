Geslaagde editie What You See Festival

Utrecht - “De afgelopen dagen bewees What You See Festival in Utrecht dat we ons, ook in tijden van corona, radicaal met elkaar kunnen verbinden.” Het multidisciplinaire, gender inclusieve festival kreeg vorige week op het laatste moment groen licht om het programma op locatie door te laten gaan. In Theater Kikker, Het Huis Utrecht en de Bibliotheek verzamelden zich vier dagen lang artiesten, sprekers en publiek voor interactieve talkshows, workshops, intieme voorstellingen en installaties over gender en identiteit.



Speciaal voor deze editie werden geplande voorstellingen omgezet naar online workshops, live streams beschikbaar gemaakt en sloten diverse, internationale namen aan met digitale audio- en video-belevingen. Naast uitverkochte zalen, bereikte What You See Festival hiermee een internationaal publiek dat digitaal meekeek, luisterde en bewoog met onder andere queer activisten en choreografen Claire Cunningham (UK), Daniel Mariblanca (ES/NO), Chiara Bersana (IT), Monica Gillette (VS/DE) en Gary Joplin (VS/DE).



Hoewel het offline gedeelte nu is afgelopen blijft een deel van het online programma t/m 29 november beschikbaar. De video-expositie “Ik mag zijn wie er is.” is nog t/m 16 december te bezichtigen in de Bibliotheek Utrecht en ook de wandeling Queering the City of Literature is blijvend te vinden op verschillende locaties in de Utrechtse binnenstad. Voor alle online programma’s of de digitale routekaart ga naar whatyouseefestival.nl.