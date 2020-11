Honderd nieuwe edities Walk The Line bij TivoliVredenburg

Utrecht - Na een sluiting van twee weken kondigt TivoliVredenburg honderd nieuwe edities van de ‘coronaproof’ concertreeks Walk The Line aan in de maanden november, december en januari. “Walk The Line is een unieke tour langs vier zalen in het Utrechtse muziekgebouw. De nieuwe bevestigingen zijn goed voor honderden speelbeurten voor artiesten uit alle muziekgenres.”

Tijdens het coronaproof concept Walk The Line beleven groepen van dertig bezoekers een twee uur lang durende tour door het gebouw. Zij zien onderweg drie tot vier concerten in diverse zalen, en worden daartussen rondgeleid door het personeel. Op het programma staan muzikanten, dichters, bands en ensembles van eigen bodem, die bij Walk The Line weer voor live publiek kunnen optreden. Bij een deel van de edities wordt vooraf bekendgemaakt welke artiesten het podium betreden, bij een ander deel blijft dit een verrassing.

Algemeen directeur Jeroen Bartelse: “De afgelopen twee weken was het pijnlijk stil, dus het is heel fijn dat we weer open zijn. We kunnen onze bezoekers veilig ontvangen. Dat we nu weer programma’s kunnen organiseren, ook al is het op kleine schaal, is mooi nieuws voor al die artiesten, bezoekers en ons personeel.”

In totaal zijn honderd verschillende tours bekendgemaakt. Er zijn tot negen tours per dag, verspreid over de middag en de avond. Alle informatie is te vinden op www.tivolivredenburg.nl/walktheline. Daar is afgelopen vrijdag de kaartverkoop voor de verrassingstours gestart. Ook gaat TivoliVredenburg via Studio TivoliVredenburg door met aanbieden van online programma’s en diverse livestreams.

Op zaterdag 28 en zondag 29 november zijn de Verrassingstours en op zondag 29 november is ook My First Festival. Zaterdag 5 december zijn er Verrassingstours en op zondag 6 december: Sunday Jazz. Donderdag 17 december: Pieces of Tomorrow en dinsdag 22 december: Indie.

Zaterdag 26 december: Electronic en dinsdag 29 december zijn er Verrassingstours. Zondag 30 december is My First Festival en zaterdag 2 en zondag 3 januari: Ramblin’ Roots. Zaterdag 9 en zondag 10 januari zijn er Verrassingstours.