We kunnen weer naar de bios en bieb

Utrecht - Vorige week kondigde premier Rutte aan dat ‘we’ weer terug zouden gaan naar de gedeeltelijke lockdown. Onder meer musea, bioscopen, zwembaden en bibliotheken konden na een sluiting van twee weken weer open. “We zijn heel erg blij dat we weer open mogen. Het is goed nieuws voor onze leden, die massaal nog even extra boeken kwamen lenen vlak voor de sluiting”, geeft Isabella Arons namens de Bibliotheek Utrecht aan.

Door Roberto Cancian

Ook bioscoop Pathé mag weer mensen verwelkomen en hoewel dat beperkt blijft tot 30 mensen per film, is Theatermanager Coen Hoozemans blij dat de deuren weer open kunnen. “Als marktleider hebben wij een voorbeeldrol in de markt, het is goed nadenken over wat wel en niet kan. Ondanks de beperkte capaciteit willen wij de mensen een veilig en vertrouwd uitje bieden”, geeft Hoozemans aan. Dat de maatregelen genomen zijn, snapt hij maar al te goed. “In een zaal met 680 stoelen mogen maar 30 mensen plaatsnemen, ook bij de Sinterklaasfilm die echt goed loopt. Mensen zijn blij met het uitje naar de bioscoop.”

Dat geeft een bezoeker even later ook aan. “Het is fijn om de deur weer uit te kunnen en dan niet alleen om boodschappen te doen”, zegt hij met een glimlach.

Diezelfde geluiden hoort Isabella Arons ook bij de bibliotheek in Utrecht. “Het is goed nieuws voor de bezoekers van de bieb, die komen om een krantje of tijdschrift te lezen, snel iets op te zoeken of te printen. En ook voor iedereen die regelmatig binnenloopt bij onze activiteiten als de Doe Mee Startpunten en inloopspreekuren voor hulp bij vragen rond taal en digitaal. Daarnaast ook voor de studenten die elke dag komen studeren in de Bibliotheek Neude. We zijn heel blij dat we weer open kunnen voor iedereen.”

Er wordt zorgvuldig ingespeeld op de maatregelen die er nog zijn. “Het lenen en terugbrengen van boeken, dat kan in alle vestigingen. Werken of studeren kan alleen in de Bibliotheek Neude, die tot 18.00 uur open is, op de speciale studieplekken.” Een aantal activiteiten, waarbij vooraf gereserveerd moet worden, kan doorgaan. Er geldt een maximumaantal van 30 personen op een vaste zitplaats. Met tokens en tellers wordt het aantal bezoekers in de bibliotheek in de gaten gehouden.

Coen Hoozemans denkt namens Pathé vooral in mogelijkheden. “Het is mooi dat we veel nieuwe films kunnen aanbieden, dat doen we op een goed georganiseerde en veilige manier. In december draait ook ‘De Slag om de Schelde’ en Wonder Woman 2. Op 8 december is er een nieuw ijkpunt voor het kabinet. Het is jammer dat we nu het buffet gesloten moeten houden en mensen geen drinken en popcorn mee kunnen nemen. Nu halen mensen dat in de supermarkt maar wij gaan via Thuisbezorgd ook de mogelijkheid bieden om popcorn, nacho’s en drinken te bestellen”, zegt Coen Hoozemans. Ondanks de beperkingen overheerst het gevoel van weer open zijn. “Heel fijn dat de mensen ons weer weten te vinden.” Daar sluit Isabella Arons zich bij aan.