Willem is áltijd bezig in zijn buurt

willem is ltijd bezig in zijn buurt

Utrecht - ‘Willem’, zo wordt hij door alle buurtgenoten liefkozend genoemd. Dat is geen wonder, want de man die achter Willem schuil gaat, Willem de Boer, is een bekende buurtgenoot. Geen wonder: op allerlei terreinen is hij actief. Als vrijwilliger. Niks is hem teveel, want het liefst wil hij ‘de motor zijn voor anderen en hen stimuleren’.

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Zo liep hij enkele weken terug langs het Merwedekanaal, samen met twee buren, waarvan één een amateur-vogelaar. Een kruiwagen volgeladen met vogelhuisjes werd voortgeduwd, de ander zeulde een hoge ladder mee en nummer drie een boormachine. Op zo’n vier meter hoogte werden de vogelhuisjes, bestemd voor kool- en pimpelmeesjes, aan de oude bomen bevestigd. ‘’We hebben niet zoveel kleine vogeltjes meer, opgegeten door grote vogels’’, concludeert De Boer. ‘’Ik heb het Initiatieven Fonds van de gemeente benaderd, een begroting opgesteld en subsidie ontvangen.’’ De huisjes zijn gemaakt door cliënten van Reinaerde, een instelling voor mensen met een beperking.

Tijdens het ophangen van de huisjes, werden de drie overladen met complimenten. ‘Mooi gedaan mannen’, tot ‘dat ziet er onwijs mooi uit’. ‘’Leuk om te horen, ook dáár doen we het voor.’’ Het ophangen van de houten huisjes vormt niet de enige buurtbezigheid van Willem de Boer (70), de actieve vrijwilliger die al 33 jaar aan de Keulsekade woont.

Willem is ook met regelmaat (woensdag- en zaterdagochtend) te vinden in park Oog in Al waar hij zich, samen met andere vrijwilligers van deze wijk, bezighoudt met onderhoud aan bomen en planten én aan het hertenkamp. Als voormalig hovenier kent hij de ins en outs van klein natuurbeheer. ‘’Het is heerlijk om buiten en met anderen bezig te zijn.’’ Er wordt in kleine groepjes gewerkt, geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden.

Ook de klassieke lantaarnpalen die het sluizencomplex verlichten, waren (destijds) een initiatief van Willem, die in zijn werkzame leven twintig jaar voor Amerpoort werkte, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘’De plaatsing van de lantaarnpalen was een klus: het sluizencomplex is een Rijksmonument, daar gaan eerst talloze commissies overheen. Je móet dus blijven zeuren.’’

Over verlichting gesproken: sinds een week is ook het bruggetje op de sluis mooi verlicht. Ook dát kan op het conto van Willem de Boer geschreven worden. Twee jaar lang heeft de Keulsekade-bewoner gesoebat, tot hij uiteindelijk de toezegging van de gemeente kreeg. Een gespecialiseerd bedrijf is nu bezig met de bevestiging van de lampjes aan het klassieke gietijzeren gevaarte. Vanaf deze week staat de hele brug in ‘lichter laaie’. “Mensen weten het misschien niet, maar het is een unieke brug, deze dúbbele ophaalbrug van niet minder dan 125 jaar oud.’’

Ook ijvert Willem al tien jaar voor nieuwe hekken op het sluizencomplex, die aan het doorroesten zijn. “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk. Ondanks toezeggingen is er nog niks gebeurd.’’