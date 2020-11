Hoe leuk is het om een kerstkaart te ontvangen!

Utrecht - Stel je eens voor dat je de feestdagen alleen doorbrengt. Voor veel ouderen is dit de realiteit. De huidige coronamaatregelen maken dit er ook niet beter op. Om ervoor te zorgen dat deze kerst aan iedereen gedacht wordt, start indebuurt Utrecht een kerstkaartenactie voor ouderen. Doe je mee?

Vorig jaar hebben veel indebuurt-teams zelf mogen ervaren hoe blij alle ouderen waren met de kerstkaarten en hartverwarmende berichtjes. Hoe leuk zou het zijn als ouderen in Utrecht ook dit jaar mooie kerstkaarten krijgen voor de feestdagen? Daar gaan wij wat aan doen. Net voor kerst gaat indebuurt de bewoners van Careyn Swellengrebel in Utrecht verrassen met een grote stapel kerstwensen.

Natuurlijk gaan wij als redactie zelf ook aan de slag, het zou superleuk zijn als jullie met ons meedoen. Hoe meer kaarten, hoe beter! Stuur dus een of meerdere kerstkaarten met een algemene boodschap naar indebuurt. Doe dat vóór zondag 13 december. Het team van indebuurt zorgt ervoor dat de kaarten bij Careyn Swellengrebel terechtkomen.

Wij doen dit jaar uiteraard coronaproof verslag en komen niet fysiek met de ouderen in contact.

Hoe lief is dit: in samenwerking met Kaartje2go.nl kan je dit jaar een gratis kaartje versturen! Wacht niet te lang als je gebruik wil maken van deze actie, want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Claim je gratis kaart op indebuurt.nl/kerstkaartenactie.

We hopen ook dat veel kinderen weer mooie kerstkaarten gaan knutselen. Ga jij met je klas of vriendengroepje een middagje kaarten maken? Laat het ons weten en stuur vooral leuke foto’s in: utrecht@indebuurt.nl.

Stuur je kaartje, tekening of knutselwerk naar:

Redactie indebuurt

T.a.v. Kerstkaartenactie

indebuurt Utrecht

Vredenburg 24/1

3511 BB Utrecht

Let op: vanwege de coronacrisis werken wij thuis. Wij zijn dus niet op kantoor aanwezig. Wil je post inleveren, stop dit dan in de onderste brievenbus met daarop: HAH red / sales. Bedankt!

Kaarten inleveren bij de Albert Heijn aan de Neude

Je kaarten of knutselwerkjes kun je ook inleveren bij Albert Heijn aan de Neude. Je kunt er iedere dag terecht tot 00.00 uur. Je post doe je in de speciale indebuurt-brievenbus, tegenover de servicebalie. Vergeet niet je adresgegevens op de post te vermelden want soms vinden de ontvangers het leuk om een berichtje terug te sturen!

Vorig jaar

Vorig jaar was de actie ontzettend succesvol en hebben we meer dan 700 kaarten bij ouderen in Utrecht bezorgd.

Samen met Kaartje2go.nl verstuur je een gratis kaartje

