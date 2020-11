Kunstenaars verbinden buurtgenoten

Inwoners van de Utrechtse wijk Voordorp op creatieve wijze met elkaar in verbinding brengen. Dat is wat de Utrechtse kunstenaars Alène Moor en Frank Goethals voor ogen hebben met het project Sprekend de Buurt. Via een app kunnen bewoners vanaf eind november verhalen over locaties in hun wijk beluisteren en inspreken.

Door Bert Nijenhuis

Sprekend de Buurt is ontstaan vanuit de observatie van de initiatiefnemers dat buurtgenoten weinig van elkaar weten. “Je hebt verschillende bubbels”, verklaart Frank. “Jongeren en gepensioneerden bijvoorbeeld. Die bewegen zich veelal los van elkaar door de wijk. Wij willen die bubbels aan elkaar knopen en zo bijdragen aan de verbinding tussen buurtgenoten. Het project heeft dus geen commercieel maar een idealistisch en maatschappelijk doel.”

“We hadden het idee al, maar corona heeft het project een meerwaarde gegeven”, vult Alène aan. “We beginnen in Voordorp omdat we daar al een netwerk hadden. Het ultieme doel is echter om het project over alle Utrechtse wijken te verspreiden.” Het tweetal heeft enkele enthousiaste wijkbewoners alvast een aantal verhalen laten inspreken, waarmee de basis voor de app is gelegd. “Sommigen vertellen over het groen in de wijk en de ijsvogel die er gesignaleerd is”, vervolgt Alène. “Anderen hebben het weer over de architectuur en de geluidswal, waar nogal veel over te doen is geweest. We hopen dat deelnemers uiteenlopende thema’s gaan aansnijden, van religie en cultuur tot verhalen en anekdotes uit de wijk.”

Op die manier willen de kunstenaars locaties en initiatieven in Voordorp een persoonlijke lading geven. “Daarom hebben we ook gekozen voor de stem als communicatiemiddel”, verduidelijkt Frank. “Een letterlijk tegengeluid in een tijd waarin wordt gefocust op beeld. Als je een foto van iemand ziet, ontstaan er al snel allerlei vooroordelen. De stem laat veel meer aan de verbeelding over. Deelnemers zijn er verder helemaal vrij in of ze bijvoorbeeld hun naam en leeftijd noemen. Je kunt anoniem blijven, want je bent niet lokaliseerbaar. De app werkt als Google Maps. Je kunt cirkeltjes op de kaart aanklikken, waarna je aan die plekken gelinkte fragmenten te horen krijgt.”

Eind deze maand gaan Alène en Frank hun project vanuit een caravan tweewekelijks op ludieke wijze onder de aandacht brengen. Frank: “De aftrap is zondag 29 november. Dan staan we tussen 10.00 en 13.00 uur op het terrein van USV Hercules. Buurtbewoners kunnen een audioboxje bij ons ophalen en tijdens een wandeling door de wijk fragmenten beluisteren. Ook kunnen ze zelf alvast spraakberichten toevoegen.” Het moet de start zijn van een audiotour vóór en dóór bewoners. “We hopen dat uiteindelijk zo’n twee- tot driehonderd mensen gaan luisteren en enkele tientallen zelf iets gaan inspreken. Hoe meer deelnemers, hoe beter!” Het project wordt ondersteund door Uzelf, UCreate en Beter Thuis. Informatie: sprekenddebuurt.nl.