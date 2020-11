Seizoen sportclubs op de tocht

Utrecht - Het sportverenigingsleven wordt flink geraakt door de coronacrisis. De verlenging van de maatregelen tot in december maakt het voor 4,5 miljoen sportende Nederlanders en hun 25.000 clubs nagenoeg onmogelijk om het lopende seizoen af te maken. Verenigingen doen er ondertussen alles aan om grote financiële schade en ledenverlies te voorkomen.

Door Bert Nijenhuis

“Mochten we in januari weer kunnen starten, dan is de kans groot dat we de competities kunnen uitspelen”, voorspelt Milly Verburg, bestuurslid van de Utrechtse voetbalvereniging Odin. “Dat gaat waarschijnlijk niet lukken als deze lockdown voor sportverenigingen langer duurt. Dan kan er dus niet meer om promotie en degradatie worden gespeeld. De meeste teams zijn echter zijn allang blij als ze op zaterdag weer een lekker potje kunnen voetballen.”

Vooralsnog weet v.v. Odin het hoofd financieel in elk geval nog boven water te houden, zo stelt Verburg. “De eerste klap hebben we goed kunnen opvangen. Gelukkig biedt het Rijk sportverenigingen financiële steun om de gemiste baromzet deels te compenseren. De vraag is wel hoe lang we zo kunnen doorgaan en of we op andere manieren inkomsten moeten gaan genereren. De vereniging zal sowieso blijven bestaan. Met dank aan onze enorm betrokken leden. Ondanks het uitblijven van voetbalactiviteiten blijven ze toch lid. Dat toont aan dat Odin vooral een vriendenclub is.”

Op Sportpark Lunetten is de hoop gevestigd op een herstart van de competitie na de winterstop. “De vorige lockdown zijn we goed doorgekomen”, zegt Jan Couwenberg, voorzitter van voetbalvereniging DVSU. “De overheid, gemeente en KNVB zijn ons financieel tegemoet gekomen. Onze hoofdtrainer heeft die periode afgezien van salaris en jeugdtrainers zagen af van een deel van hun vergoeding.” Ook bij DVSU houden leden de financiën voorlopig op orde. “De grootste inkomstenpost is de contributie en die heeft nagenoeg iedereen betaald. Wel missen we een belangrijke inkomstenpost nu de kantine dicht is.” De voorzitter durft de toekomst van zijn vereniging niet te voorspellen. “Op dit moment zijn we nog gezond. Maar als de coronamaatregelen langer worden voortgezet, kunnen we het financieel ook heel moeilijk krijgen.”

“Een flinke financiële aderlating”, beschrijft Fons Visser - voorzitter van USV Hercules - de gevolgen van de coronamaatregelen. “We hebben vijftig procent minder inkomsten uit onze kantine. De verdiensten uit de verhuur van onze sporthal zijn ook bijna gehalveerd. Tot dusver is ons ledenbestand intact gebleven en iedereen heeft netjes contributie betaald. We blijven vertrouwen houden in de toekomst. Hopelijk kan er volgend jaar financieel het een en ander worden goedgemaakt.”