Koningin Máxima bezoekt MBO Utrecht

Utrecht - Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan MBO Utrecht. De koningin ging in gesprek met studenten en docenten over de effecten van de coronapandemie op het onderwijs, stages en het welzijn van docenten en studenten. Een hart onder de riem voor de hele mbo-sector, die de afgelopen maanden enorme veerkracht heeft getoond door studenten het best mogelijke onderwijs te bieden.

Joany Krijt, voorzitter College van Bestuur was gastvrouw namen de hele sector: “Het is een mooi gebaar dat de koningin tijd neemt om te luisteren naar de verhalen uit het mbo. En ik ben natuurlijk ontzettend trots dat ze bij ons is komen kijken. De impact van de pandemie op ons onderwijs is enorm groot. Sinds de start van het studiejaar mogen we heel beperkt studenten ontvangen op school. Er is veel online onderwijs en zelfstudie en in een aantal sectoren is er een nijpend tekort aan stageplaatsen ontstaan. Dat alles heeft ook invloed op het welzijn van onze studenten en medewerkers.”

Koningin Máxima was te gast op de Daltonlaan, één van de tijdelijke locaties van MBO Utrecht. Daar keek ze mee in een online les Maatschappelijke Zorg. Vervolgens ging ze tijdens een praktijkles met eerstejaars studenten van de ICT-opleiding in gesprek over starten op het mbo in coronatijd en de beperkte praktijklessen die ze kunnen volgen.

Het bezoek van de koningin werd afgerond met een rondetafelgesprek dat plaatsvond in een mobiele studio. Het gesprek werd technisch gefaciliteerd en volledig geregisseerd door studenten Podium- en studiotechniek van de Herman Brood Academie. Door het bezoek van de koningin werden zij in staat gesteld praktijkuren te maken in een gesimuleerde stage-omgeving. De livestream is volledig terug te kijken.

Student Femke Bakker mocht het bezoek van de koningin op video vastleggen: “Wat een fantastische dag. Ik voel me echt vereerd dat ik het bezoek van koningin Maxima bij ons op school mocht vloggen en haar zelfs ook als enige een vraag mocht stellen. De koningin was echt betrokken en geïnteresseerd in ons als studenten, dat was mooi om te zien.”