Kom in actie tegen huiselijk geweld

Utrecht - Huiselijk geweld is ingrijpend. Helemaal als het jezelf of je directe omgeving raakt. Uit eerder onderzoek blijkt dat in een periode van vijf jaar naar schatting 747.000 volwassenen slachtoffer zijn geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om (ex)partnergeweld.

De overheidscampagne ‘Ik doe iets tegen huiselijk geweld’ helpt slachtoffers en omstanders in actie te komen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. Zo staan op de website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl tips om het gesprek aan te gaan.

Door corona leven gezinsleden dichter op elkaar. Ze hebben minder sociale contacten en afleiding. En ze hebben vaker financiële zorgen of onzekerheid over werk. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen thuis oplopen. Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen volwassen (ex)partners. Het kan zowel fysiek, psychisch als seksueel geweld zijn.

Vaak bevinden partners zich in een vicieuze cirkel. Een eerste stap zetten, hoe klein dan ook, kan het begin zijn van een oplossing. Bijvoorbeeld door erover te praten of om advies te vragen. Mariëlle weet uit ervaring hoe praten over huiselijk geweld kan helpen. “Mijn buurman was een dominante man, dat zag je meteen”, vertelt ze. “Ik hoorde hem steeds vaker zijn stem verheffen. Ook hoorde ik op een nacht gebonk en geschreeuw. Hierdoor maakte ik mij zorgen om mijn buurvrouw. Ik bleef haar vragen of het wel goed ging. Na verloop van tijd was ze zover om haar zorgen met mij te delen. Ze vertelde dat ze klaar was met toneelspelen. Samen belden we Veilig Thuis. Mijn buurvrouw was te emotioneel om haar verhaal zelf te vertellen, dus dat deed ik voor haar. Dat telefoongesprek heeft ervoor gezorgd dat mijn buurvrouw de juiste hulp kreeg. Ze is naar een vrouwenopvang gegaan, samen met haar kinderen. Mijn buurvrouw had zich haar toekomst en die van haar kinderen anders voorgesteld. Maar ze was ook opgelucht dat ze na zoveel jaren de stap naar verandering had durven zetten. Ik ben blij dat ik haar daarbij heb kunnen helpen.”

Als je vermoedt dat iemand thuis te maken heeft met huiselijk geweld, kun je iets doen. Zo kun je er met diegene over praten. Ben je slachtoffer van huiselijk geweld? Of vermoed je dat iemand wordt mishandeld? Op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl lees je wat je kunt doen een hoe je mishandeling kunt herkennen. Heb je hulp of advies nodig? Bel dan Veilig Thuis op 0800 2000. Dat kan anoniem en 24 uur per dag, zeven dagen in de week.