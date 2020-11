Expositie over eenzaamheid in de stad

Living Apart Together: deze expositie is te zien bij stadslab RAUM. Foto: PR

Utrecht - Living Apart Together, van 13 november tot en met 7 maart is een stadsonderzoek, expositie en activiteitenprogramma van stadslab RAUM over eenzaamheid in grote steden. Eén op de tien Utrechters ervaart ernstige eenzaamheid. Maar eenzaamheid is ook wereldwijd een probleem in steden. Met Living Apart Together brengt stadslab RAUM bestaande ideeën over eenzaamheid en de verbeeldingskracht van tientallen creatieve makers samen.

Tijdens Living Apart Together is een grote coronaproof expositie bij RAUM te bezoeken, vinden er diverse culturele programma’s plaats en kun je ook online alles te weten komen over het thema eenzaamheid. Er zijn programma’s in samenwerking met Nieuw Utrechts Toneel, Bibliotheek Utrecht, theatermaker Marjon Moed, Utrecht in Dialoog en andere partijen uit de stad. Het programma staat online en wordt de komende maanden aangevuld. Alle activiteiten vinden plaats binnen de geldende coronamaatregelen. Zo komt het stadsgezelschap van Leidsche Rijn, het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), in januari op bezoek bij 24 huiskamers in de stad.

Op de koffie is een theatrale huiskamervertelling over eenzaamheid, sociale drempels en verbinding, gemaakt op basis van gesprekken met bewoners van Rijnsche Maan, onderdeel van Lister, in Leidsche Rijn. Lister begeleidt mensen van wie het leven (tijdelijk) ontwricht is geraakt door een psychische kwetsbaarheid en biedt ondersteuning. GGZ-etiket of niet: is er een groot verschil tussen wat zich afspeelt in de hoofden van de cliënten en hun buurtbewoners?

De expositie die ook onderdeel uitmaakt van Living Apart Together bestaat uit werk van makers uit verschillende disciplines, waaronder social design, spoken word en architectuur. Deelnemende makers zijn: Siba Sahabi, Ozan Aydogan, De Reuringdienst, Circus Family, Jasper Zehetgruber & Marvin Unger en William Knies.

De expositie is 24/7 en gratis te bezoeken op het Berlijnplein in Leidsche Rijn.

Wie meer achtergrondinformatie wil over eenzaamheid in de stad, kan kijken op raumutrecht.nl/event/living-apart-together. “Alle kennis en inzichten die we samen met onze makers en partners verzamelen, vind je hier vanaf 12 november online.” Op deze website is ook meer informatie over het programma te vinden.