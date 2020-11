Utrechtse muisjes bij geboorte

Utrecht - Een geboorte moet gevierd worden. In Nederland gebeurt dit traditioneel met beschuit met muisjes. Sinds de geboorte van prinses Beatrix in 1938 kan de kraamvisite bij de komst van een jongetje rekenen op blauwe muisjes en bij een meisje op roze muisjes. Dat verandert in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

In het WKZ Geboortecentrum krijgen de eerste honderd kersverse ouders die in het ziekenhuis bevallen geen traditionele blauwe of roze muisjes, maar echte Utrechtse rood en witte geboortemuisjes, Utrechtse Stadsgenootjes. “In het Geboortecentrum van het WKZ worden dagelijks gemiddeld 7 kinderen geboren. Deze nieuwe Utrechters verwelkomen we nu in stijl met een doosje rood-witte Utrechtse muisjes. Deze Stadsgenootjes zijn een leuke verrassing en vielen in iedere geval in de smaak bij het eerste jonge gezin waar we ze serveerden”, zegt Marthe Keus, teamleider verloskunde bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

“Bij de geboorte van onze kinderen serveerden ook wij traditiegetrouw roze en blauwe muisjes, maar anno 2020 is dit wellicht een beetje gedateerd. De babykamer wordt bijvoorbeeld ook steeds meer neutraal aangekleed, in veel gevallen niet meer roze of blauw”, zegt Olaf Ouwerkerk, de bedenker van de Utrechtse Stadsgenootjes. Ouwerkerk: “Ik heb de stiekeme hoop dat onze Stadsgenootjes niet alleen worden genuttigd bij het geboortemoment.”