Samen het verschil maken met project

Utrecht - Samen het verschil maken, dat is wat Young Ambition en Humanitas voor ogen hebben met het project ‘Make a Difference Today’. “Het project MDT is onderdeel van de landelijke Maatschappelijke Diensttijd en is ontstaan in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke organisaties en de ministeries van VWS, OCW en SZW”, geeft jongerencoach Vera aan.

Door Roberto Cancian

De 30-jarige Vera heeft het naar haar zin bij Young Ambition, een organisatie die kwetsbare jongeren extra hulp biedt zodat ze hun plek kunnen vinden binnen het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. “Wij helpen jongeren bij het ontdekken van hun talenten en dromen.” Tijdens het project Make a Difference Today (MDT) doen jongeren iets voor zichzelf maar ook voor een ander. “De tien jongeren besteden in zes maanden tussen de 1,5 tot 4 uur per week aan vrijwilligerswerk en volgen daarnaast een aantal workshops. Iedere MDT-reis begint met een uitgebreide talentenscan die de jongeren helpt meer inzicht in zichzelf en in hun talenten te krijgen”, legt Vera uit die zelf de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deed voordat ze de Master Culturele Antropologie afrondde.

Wanneer de jongeren starten met het vrijwilligerswerk, kiezen ze uit een ruim aanbod maatjesprojecten. “Van huiswerkbegeleiding, huisbezoeken, taalmaatje of iemand helpen met administratie. Ook kan gekozen worden voor vrijwilligerswerk in groepsvorm.” De workshops die tijdens MDT gevolgd worden, gaan over persoonlijke ontwikkeling. “We bespreken thema`s als het aangaan van professionele relaties, het herkennen van je automatische piloot, je online en offline identiteit en solliciteren. De meeste jongeren gebruiken hun maatschappelijke diensttijd als een nuttige aanvulling op hun middelbare schoolperiode. Dat kan voor, tijdens, of na een vervolgopleiding zijn maar ook in een tussenperiode.”

Juist nu is het een makkelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen. De jongeren die aansluiten bij het project, veelal afkomstig uit Utrecht zelf, komen via diverse samenwerkingspartners bij Young Ambition en Humanitas binnen. “Het is leuk en leerzaam om samen te werken met mensen van Humanitas. We zijn een team en vullen elkaar goed aan”, geeft Vera aan. Zelf is ze druk met het werven van jongeren en het uitschrijven en geven van de workshops. “Het leukste deel vind ik echter het geven van de workshops.”

Ondanks dat ze de jongeren het liefst in real life zou zien, geven de online workshops veel energie. “We hadden een workshop over onze automatische piloot. Wat we dagelijks zowel bewust als onbewust denken. Ze kwamen tot mooie inzichten. Een meisje zei dat ze eerst dacht dat ze vooral vrijwilligerswerk deed om anderen te helpen, maar dat ze er nu achter kwam dat ze er ook iets voor zichzelf uithaalt. Een ander meisje gaf aan dat ze de workshop als een begin van dieper nadenken had ervaren. Mooi hoe jongeren in deze moeilijke tijd aan slag gaan om dingen te leren en anderen te helpen.”