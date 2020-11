Wandelroute tijdens festival

Utrecht - What You See Festival en boekwinkel Savannah Bay nodigen van 19 tot en met 22 november bezoekers uit om de stad Utrecht met queer ogen te bekijken. In Queering the City of Literature wordt literatuur met het thema genderdiversiteit verbonden.

De auteurs die dit jaar meededen aan het project zijn Kalib Batta, Ayden Carlo, Welmoed Jonas en Roelof ten Napel. Zij schreven teksten voor plekken in de stad die voor hun een persoonlijke betekenis hebben. De literaire route die ze hiermee ontwikkelden biedt een reflectie op wat het betekent om als queer lichaam door een stad te bewegen.

Waar ondervind je obstakels? Waar trek je (bewust of onbewust) naartoe? De route is van 19 tot en met 22 november te vinden op diverse locaties in de stad. Download de gratis plattegrond via whatyouseefestival.nl.

Het multidisciplinaire What You See Festival vindt van 19 t/m 22 november plaats op verschillende plekken in Utrecht. Vanwege de maatregelen rondom corona is een deel van What You See Festival dit jaar ook online te volgen. Bekijk het hele programma op www.whatyouseefestival.nl.