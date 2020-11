Burennetwerk Zuilen: ‘Ik wil buurtbewoners verbinden’

Utrecht - Ze wordt in haar werk als medewerkster van een GGZ-instelling in Amsterdam, met veel mensen zonder netwerk geconfronteerd. Dat zette Rianne Vermeulen, sinds vijf jaar bewoonster van de wijk Zuilen, aan het denken. We spreken nu over de eerste covid-pandemie van afgelopen maart, toen Rianne het Burennetwerk Zuilen nieuw leven inblies. Dit draait nu, enkele maanden na dato, volop.

Door Jan van Stipriaan Luïscius

“De kern van het netwerk is om buurtbewoners uit Zuilen van alle leeftijden, van welke afkomst of herkomst dan ook, aan elkaar te verbinden. Dit op grond van wat zij aan praktische hulp of burencontact te bieden of te vragen hebben”, zegt Rianne (35) die vijftien jaar geleden in Utrecht kwam wonen.

Buurtbewoonster Rianne is met de stichting Kracht van Zuilen de samenwerking aangegaan. “Ik ben erg onder de indruk hoe we in korte tijd dit netwerk actief hebben gekregen, juist ook door krachten te bundelen met organisaties en buurtbewoners in de wijk die iets willen betekenen. De website burennetwerkzuilen.nl is sinds 6 juni actief en we hebben inmiddels ongeveer 45 actieve buren en al bijna 20 hulpvragen behandeld.” Met de verspreiding van duizenden flyers, posters en platforms werd aandacht gevraagd voor het Burennetwerk.

Het burennetwerk gaat ook de samenwerking aan met de verschillende geloofsgemeenschappen in de wijk. “We willen bekijken wat we vooral elkaar kunnen betekenen. We willen in ieder geval een diversiteit aan mensen met verschillende achtergronden aan ons verbinden.”

Inmiddels heeft het nieuwe netwerkplatform naam en faam opgebouwd. “Er komen al veel steunaanvragen binnen. Bijvoorbeeld van een oudere dame, die altijd op haar verjaardag thuis met bezoekers kersen at. Een actieve buur heeft nu kersen met haar gegeten. Ook zijn we benaderd door een vrouw, die haar tuin – waar ze erg verzot op is – niet meer zelf kon doen. Haar hebben we gekoppeld aan een buur, die het tuintje prachtig gemaakt heeft.’’ Er zijn nog veel meer mogelijkheden om hulp te bieden: wandelingetje maken, samen een visje eten, hulp bij koken of, dat is ook af en toe nodig, helpen behangen of vervoer naar het ziekenhuis.

Inmiddels hebben zich 45 actieve buurtbewoners aangemeld. Veel dertigers, zegt Rianne. De actieve wijkbewoonster benadrukt dat aankomende vrijwilligers geen zware verplichtingen hoeven te vrezen. “Als je slechts af en toe iets wilt doen, is dat natuurlijk ook prima.”

Rianne is niet van het benauwde. Ze kijkt ook ‘óver de wijkgrens’. “Ik weet dat Utrecht Zuid ook een burennetwerk heeft en ik zou het supermooi vinden als dit ook opgezet wordt in de andere Utrechtse wijken. Daar zou ik bewoners van Utrecht graag voor willen inspireren. Sinds de coronacrisis is des te meer duidelijk geworden hoe belangrijk sociaal contact en hulp dichtbij is geworden en voorlopig ook nog wel zal blijven.’’ Meer informatie op de site: www.burennetwerkzuilen.nl.