Leefbaarheid ouderen prioriteit

Utrecht - Tijdens de eerste golf werd zichtbaar dat veel ouderen vereenzaamden als gevolg van de coronamaatregelen. Volgens experts kenmerkt de tweede golf zich door een mate van uitzichtloosheid, waardoor de gevolgen nog nijpender kunnen zijn. Woonzorgcentra doen er daarom alles aan om de leefbaarheid voor de bewoners zo optimaal mogelijk te houden.

Door Bert Nijenhuis

“Zelfstandige bewoners in ons woonzorgcentrum hebben het volledige bezoekverbod tijdens de eerste golf als heel zwaar ervaren”, vertelt Marineke Monbredau van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. “Dat ze niet naar buiten mochten, zorgde voor een gevoel van opgeslotenheid. Binnenshuis gold de anderhalvemeterregel. Het leidde tot gevoelens van isolement, verveling en gebrek aan zingeving. Een aantal bewoners gaf aan liever het risico te lopen om ziek te worden dan zo geïsoleerd te moeten leven.”

Dit was voor het Bartholomeus Gasthuis aanleiding te gaan werken met zogenoemde cohorten. “Bewoners werden gerekend tot een ‘schoon cohort’ en daarom hoefden ze - net als in een huishouden - niet per se anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daar waren ze erg blij mee. Dit blijven we dan ook doen tijdens deze tweede golf. Om besmettingen te voorkomen, zijn we wel zeer alert op eventuele ziektesymptomen en testen we actief zodra zich klachten voordoen.”

Met wekelijkse activiteiten hoopt het Bartholomeus Gasthuis eenzaamheid onder bewoners te voorkomen. “Bezoek van familie en naasten blijft ook gewoon mogelijk”, vult Marineke Monbredau aan. “Verder stimuleren we bewoners om naar buiten te gaan. Verschil met de eerste periode is dat er toen veel gebruik werd gemaakt van onze binnentuin. Daarvoor is het nu helaas te koud.”

Ook bij het Utrechtse woonzorgcentrum De Gildenborgh leeft het voornemen om tijdens de tweede coronagolf bezoekers te blijven ontvangen. “De maatregelen tijdens de eerste golf hebben grote impact gehad op het welzijn van de bewoners”, verklaart woordvoerder Berber Schrijver.

“Contact beperkte zich tot beeldbellen en raambezoeken. Helaas kregen we te maken met coronabesmettingen. Daardoor konden er alleen op zeer kleine schaal activiteiten georganiseerd worden. Toen de locatie weer coronavrij was, zijn we voorzichtig gestart met het toelaten van bezoek. De bezoekersregeling is vervolgens met kleine stapjes uitgebreid en de activiteiten zijn - coronaproof - weer opgestart. Mochten er toch opnieuw coronabesmettingen ontstaan, dan zullen wij alles in het werk stellen om het contact tussen onze bewoners en hun familie intact te houden. Uiteraard met inachtneming van alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.”