derde editie what you see festival dans en theater

Tender Men van Koen De Preter is te zien tijdens het What You See Festival. Foto: Stanislav Dobak

Utrecht - De derde editie van What You See Festival komt eraan. Met dans, theater, expo’s, poëzie en meer biedt het Festival spannende, multidisciplinaire perspectieven op een meer gender-inclusieve samenleving. Het festival is van 19 tot en met 22 november te vinden op verschillende locaties in Utrecht.

“Niet alleen de culturele sector maar ook platforms voor de LGBTQIA+ community zijn de afgelopen tijd flink geraakt. Met het thema Radical Tenderness, onderzoekt What You See Festival hoe we, ook in deze kwetsbare tijden, met elkaar in verbinding blijven.”

Het festival bestaat uit het one-night-only programma Radical Tenderness met onder andere Donna Chittick en WAT WE DOEN, de Nederlandse première van Tender Men van de Vlaamse Koen De Preter, performances van Cherella Gessel, Barry de Bruin en Steff Geelen, het Transgender Ouderen project, Queering the City of Literature en meer. “Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werkte What You See samen met verschillende partners aan een aangepast, intiem programma.”

Het festival is te vinden in onder andere Theater Kikker, Het Huis Utrecht en Bibliotheek Utrecht. Naast de live events presenteert het festival een online programma: www.whatyouseefestival.nl.