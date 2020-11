Concertserie door Utrechts collectief

Utrecht - Het Utrechtse collectief GIST verzorgt vrijdag 6 november de eerste avond van een achtdelige concertserie in Museum Speelklok. GIST biedt een podium aan zowel gerenommeerde als jonge musici met een voorliefde om buiten muzikale grenzen te treden. Het programma omvat concerten van drie duo’s in twee zalen, omringd door een hele hoop machines: GIST laat zien dat het muzikaal borrelt in Utrecht.

Deze avond brengt een afwisselend programma met drie achtereenvolgende duo’s die in twee zalen te horen zijn. Het programma opent met gestreken en geplukte snaren: een ontmoeting van de jonge cellist Rogier Hornman met Dion Nijland, avonturier op de contrabas.

Ingepakt worden door een stem en niets meer dan een elektrische bas: dat gebeurt iedereen die het duo hoort van het jonge zangtalent Manon Nijenhuis met bassist Jeroen den Daas. De finale van de avond wordt gevormd door twee bekende Utrechtse blazers: Ad Colen op saxen en Steven Kamperman op klarinetten. “Verstild en stormachtig, strak en uit de losse pols, georganiseerd en speels. U kunt er zich maar beter allemaal op voorbereiden, want GIST opereert onder het motto: ‘Als het beweegt, is het jazz’.”

Dit driedubbele GIST-concert is mogelijk gemaakt door de Cultuurmakerssubsidie van het Prins Bernhard Fonds, ter ondersteuning van musici in corona-tijd. In september organiseerde GIST al een eerste avond in Museum Speelklok, “A truly wonderful ‘groundbreaking festival”, aldus recensente Mathilde Löffler.

De eerstvolgende editie van de GIST concertserie is op 4 december in Museum Speelklok. Met het Ruben Drenth Trio - ‘Rolling Stones jazz’ en Duo Roosmarijn Tuenter (stem, altviool) & Prashant Samlal (gitaar).

Meer informatie over de concertserie is te vinden op de website van collectief GIST: www.gistmuziek.nl.

De eerste editie van de achtdelige concertserie van het Utrechtse collectief GIST vindt plaats op vrijdag 6 november van 19.30 tot 21.00 uur (Middenschip) en van 20.30 tot 22.00 uur (Danszaal). Toegang: 19,50 euro, kortingstarief 12,50 euro. Locatie: Museum Speelklok. Tickets: www.museumspeelklok.nl/zien-doen/agenda-nieuws/gist-concert-in-museum-speelklok.