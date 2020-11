Utrechts Landschap start actie voor meer donateurs

Utrecht - Utrechts Landschap is onlangs gestart met een actie om nieuwe Beschermers (donateurs) te werven. “Dit jaar hebben we meer dan ooit gemerkt dat mensen behoefte hebben aan natuur dichtbij huis. In een provincie waar ruimte schaars is, stelt Utrechts Landschap natuur veilig door gebieden aan te kopen. Om nóg meer natuur veilig te stellen, is de steun van nieuwe Beschermers hard nodig.”

Utrechts Landschap zet zich al ruim 90 jaar in voor aankoop, bescherming en beheer van natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Inmiddels heeft de stichting ruim 5.600 hectare natuur veiliggesteld. Onlangs nog kocht Utrechts Landschap in de omgeving van Woerden een weidevogelgebied aan, zodat het voor altijd natuur kan blijven. Meer dan 28.000 inwoners van de provincie steunen Utrechts Landschap als Beschermer. Dankzij die achterban kan Utrechts Landschap het beschermen van natuur hoger op de agenda krijgen van belangrijke partijen.

Nieuwe Beschermers steunen het behoud van de Utrechtse natuur én ontvangen de Utrechts Landschap Gids cadeau. De kleurrijke gids staat boordevol wandel- en fietstips, foto’s en informatie om de Utrechtse natuur te ontdekken.

“Het is al mogelijk om voor 2,50 euro per maand Beschermer te worden en de gids te ontvangen.” Beschermers ontvangen tevens vier keer per jaar het magazine Mijn Utrechts Landschap en een Beschermerspas. Deze pas biedt korting op diverse excursies en exclusieve voordelen. Aanmelden kan via de website www.utrechtslandschap.nl/bescherm.

Utrechts Landschap beschermt natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. “Er is dicht bij huis zoveel moois te vinden: weelderige bossen, uitgestrekte heidevelden, vogelrijke uiterwaarden en draaiende molens. Dat mag niet verdwijnen. Sinds 1927 kopen we natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties. We beheren het en stellen het open voor publiek. Inmiddels hebben we ruim 5.600 hectare natuur, buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden veilig- en opengesteld.”

Het werk van Utrechts Landschap is mogelijk dankzij de steun van 28.000 donateurs (Beschermers), 745 vrijwilligers en 63 bedrijfsvrienden. “Wilt u meedoen of meegenieten? Kijk op www.utrechtslandschap.nl.”