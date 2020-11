Verhalen en portretten in coronatijd

Het was even zoeken en wennen voor Auke en Joep in deze bijzondere tijd. Foto: Krystle Woods

Utrecht - Aan het begin van de lockdown-periode zijn Krystle Woods en Jaco Terpstra, twee fotografen uit Leidsche Rijn, gestart met het maken van een serie portretten over inwoners van Leidsche Rijn. “Toen we lazen over dit mooie fotoproject, waren we direct enthousiast. We hadden namelijk nog maar één foto als volledig gezin”, geven Aukje en Joep aan.

Door Roberto Cancian

Ingezoomd op één stadswijk wilden Krystle Woods en Jaco Terpstra laten zien hoe de wereld een totaal andere aanblik kreeg. De manier waarop we naar ons eigen leven en naar de wereld om ons heen kijken, is misschien wel voorgoed veranderd”, aldus Krystle Woods. Zij maakte foto’s door het raam van mensen die verplicht thuis moesten blijven, Jaco Terpstra deed dat bij de voordeur. Middels een crowdfunding-actie wil het tweetal de portretten bundelen in een fraai boek. Een boek met uiteenlopende verhalen die samen een veelzeggend beeld geven van een bijzondere periode in de geschiedenis.

Kort na de geboorte van de dochter van Aukje en Joep werden de coronamaatregelen ingesteld. “Voor ons betekende dit met name geen kraamvisites meer, onze oudste zoon niet meer naar de opvang of bij opa’s en oma’s en een papa die thuis werkt. Ik had me mijn kraamperiode heel anders voorgesteld. Het was allemaal even wennen en we moesten even een ritme zoeken nu het hele gezin thuis is”, geeft Aukje aan.

Ook missen ze familie en vrienden, die in deze newborn-periode veel op visite zouden zijn gekomen. “We maken er met ons gezinnetje het beste van. Het is heel bijzonder dat onze twee kids nu zoveel tijd samen hebben, daar genieten wij ook van.” Familie en vrienden bellen online zodat ze het op afstand kunnen blijven zien.” Moniek en Rickert proberen met hun gezin vooral de positieve kanten te zien. “Deze periode brengt ook echt wel angst en onzekerheid met zich mee hoor. Maar we zijn gezond, onze zoon krijgt thuis meer schoolwerk af dan op school en onze dochter vindt de online lessen van haar middelbare school niet erg en vermaakt zich prima thuis. Eerlijk gezegd is het ook wel rustig dat niemand naar clubjes of andere afspraken hoeft”, geeft het stel aan dat door Jaco op de plaat werd gezet.

Rickert werkt bij een groothandel waar het drukker was dan normaal. “Mijn contract liep begin april af. Niet ideaal in deze tijd, maar omdat ik nu mijn eigen onderneming aan het opzetten ben, kan ik heel flexibel zijn en de kinderen helpen met hun schoolwerk”, geeft hij aan. Het zorgt ook voor meer creativiteit. “Zo hebben we mijn vader op afstand toegezongen voor zijn 75e verjaardag, met een draaiorgel voor zijn deur en alle buren vanuit hun eigen huizen en tuinen. Feest en ook corona-proof.”

Ondanks deze positieve ervaringen hopen ze niet heel lang meer te hoeven wachten op knuffels van vrienden en familie. “De diversiteit maakt het boek, dat we via crowdfunding verspreiden, bijzonder. Foto’s en verhalen van mensen die eenzaam en geïsoleerd zijn, afgewisseld met gezinsleden zoekende naar ruimte in hun eigen huis.”