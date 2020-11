thuis op zuid on tour in utrecht langer thuis wonen met dementie

Thuis op Zuid on Tour start op 7 november in De Musketon in Utrecht. Foto: Friso Keuris

Utrecht - Nu mensen met dementie zo lang mogelijk thuis moeten, maar soms ook willen blijven wonen, wat is daar dan voor nodig? En hoe kunnen hun mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Tijdens ‘Thuis op Zuid on Tour’ willen het Humanistisch Verbond en Human de dialoog hierover aanwakkeren. De tour start 7 november in De Musketon in Utrecht, en gaat daarna langs vijf andere steden door heel Nederland.

In de Human tv-serie ‘Thuis op Zuid’ wordt zichtbaar dat mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak worstelen in hun thuissituatie. Alzheimer Nederland vangt deze signalen ook op. Dorien Raymakers, voorzitter van bestuur van Alzheimer Nederland Stad Utrecht (ANSU): “En door de corona maatregelen valt veel ondersteuning in de thuiszorg weg. Mantelzorgers hebben het daarom extra zwaar, zij moeten nu zelf de structuur en activiteiten aanbieden en krijgen hierdoor geen adempauze meer. Zij vragen zich af: hoe nu verder?”

Bij ‘Thuis op Zuid on Tour’ worden dilemma’s aangekaart op het snijvlak van autonomie en verantwoordelijkheid. Aan de hand van fragmenten uit deze docuserie gaan mantelzorgers, mensen met (een vermoeden van) dementie, beleidsmakers, en zorgprofessionals met elkaar in gesprek. Vragen waarop antwoorden worden gezocht: hoe willen we als mens én als samenleving omgaan met dementie? Wat is ervoor nodig om langer thuis te wonen met dementie? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, wat kunnen we zelf? Wat gaat er goed, waar kan het beter?

Met bijdragen van onder andere humanistisch raadsvrouw Marcelle Mulder en Dorien Raymakers (Alzheimer Nederland Stad Utrecht). Lotte Huijing modereert het gesprek.

Met de antwoorden willen het Humanistisch Verbond en Human de maatschappelijke en culturele verandering in gang zetten, die nodig is om de juiste zorg en steun te bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Adelheid Roosen en Hugo Borst onderzoeken hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis blijven wonen. Terugkijken: human.nl/thuisopzuid. Informatie: humanistischverbond.nl/thuisopzuidontour.