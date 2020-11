Bibliotheek viert Nederland Leest Feest

Utrecht - Bibliotheek Utrecht viert op zaterdag 14 november de hele dag het Nederland Leest Feest, met heel veel schrijvers, een podcast en een schrijfcafé. Dit jaar staat het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer centraal. Hierin vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie. Leden van de bibliotheek krijgen het boek cadeau.

Zaterdag 14 november is het de hele dag Nederland Leest Feest in Bibliotheek Neude. Alles draait om kleine verhalen die grote geschiedenissen in zich meedragen. ‘s Middags vertelt elk uur een andere schrijver zijn of haar verhaal. Om 12.00 uur Kader Abdolah en daarna Suzanna Jansen, Manon Uphoff, Lieve Joris, Alfred Birney en om 17.00 uur Aafke Romeijn. Host deze middag is presentator en theatermaker Milou Adjanga. Dit vindt plaats in Theater Bibliotheek Neude. Je reserveert per ronde, 10 euro, 8 euro met collegekaart, 5 euro voor bibliotheekleden en met U-pas.

‘s Avonds praat Oscar Kocken in ‘Tussen de regels’ met Judith Koelemeijer, schrijver van ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, het cadeauboek van Nederland Leest. En met Nelleke Noordervliet, zij bracht dit jaar ‘De val van Thomas G.’ uit. Dit vindt plaats in Theater Bibliotheek Neude op zaterdag 14 november van 20.00 tot 21.45 uur. Toegang: 15 euro, 12 euro met collegekaart, 7,50 euro voor bibliotheekleden en met U-pas.

In een achtdelige podcastserie onderzoekt Maartje Duin sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ze ontdekt dat haar voorouders mede-eigenaar waren van een suikerplantage in Suriname. Samen met Peggy Bouva, nazaat van een tot slaafgemaakte, reconstrueert ze dit verhaal. Peggy en Maartje delen geluidsfragmenten uit de podcast. En ze gaan met het publiek in gesprek. Dit vindt plaats in de collegezaal van Bibliotheek Neude van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Reserveren, 10 euro, 8 euro met collegekaart, 5 euro voor bibliotheekleden en met U-pas.

Duik in je herinneringen en familiegeschiedenis en schrijf onder begeleiding van Tools voor Taal je eigen levensverhaal in het Schrijfcafé. Postzaal 2 en 3 Bibliotheek Neude op 14 november van 10.00 tot 12.30 uur. Meedoen kost 15 euro. Of ga in het Schrijfcafé XL op 28 en 29 november een heel weekend aan de slag met jouw levensverhaal. Reserveren, 90 euro, 72 euro met collegekaart, 60 euro voor bibliotheekleden en met U-pas. Op bibliotheekutrecht.nl/nederlandleest vind je alvast drie schrijftips.

Kom luisteren naar familieverhalen van Utrechters in Waargebeurd bij de Tribune Bibliotheek Neude op zondag 15 november van 15.00 tot 16.00 uur. Gratis toegang. Wil je zelf komen vertellen? Meld je dan aan via bibliotheekutrecht.nl/waargebeurd. Kijk voor meer informatie en het volledige programma van Over grenzen op bibliotheekutrecht.nl/nederlandleest.