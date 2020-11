Ronde van Sint Maarten: deel met z’n allen licht met de stad

Utrecht - Sint Maarten wordt in Utrecht traditiegetrouw gevierd op woensdag 11 november. “Iedereen komt zijn huis uit om het licht en vuur van onze stadspatroon te delen. Maar zingend langs de deuren gaan om snoep op te halen, het zit er dit jaar niet in.” Daarom kunnen Utrechters dit jaar zelf een lampion maken. “Deel je licht met de stad.”





Het grote Stadsfeest van het Delen mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan”, stelt de organisatie van van de Ronde van Sint Maarten. “Want juist in deze lastige tijd kun je als Utrechter je verbondenheid met de stad laten zien. Simpelweg door je licht te delen.”

“Laat zien dat je je verbonden voelt met je buren, je straat, je stad door een lichtje te branden. Je kunt daarvoor een gratis zelfbouwpakket ophalen bij een van de afhaallocaties, om zelf thuis zo’n unieke lampion te maken. Maar je mag natuurlijk ook iets anders lichtgevends neerzetten voor je raam, op het balkon of in je tuin.”

“Door een foto van je lichtje te delen op Facebook en Instagram kun je laten zien dat je meedoet. Schrijf hierbij een kort inspirerend verhaaltje of een wens en geef daarmee je stadsgenoten een steuntje in de rug. Je kunt ook - net als Sint Maarten - een stukje van je welvaart delen door een donatie te doen op Geef om je Stad. Daarmee help je de viering ook in volgende jaren mogelijk te maken én kun je mensen in acute nood helpen via de Stichting Noodhulp.”

“De Sint Maarten Parade trekt niet door de binnenstad maar komt dit jaar bij je thuis. Op RTV Utrecht en UStad wordt een film uitgezonden waarin makers en partners in de wijken laten zien wat voor moois ze hebben gemaakt aan lichtsculpturen, muziek, dans en circus.”

“Elke performance heeft een mini-opbouw. Het Leidsche Rijn College laat bijvoorbeeld 120 sculpturen zien die door leerlingen worden getoond in 1 minuut. FC Utrecht-supporters rollen een giga spandoek uit op het veld met de tekst ‘Utrecht dat zijn wij’. We kunnen niet samenkomen maar het gevoel van saamhorigheid blijft!”

De film ‘de Ronde van Sint Maarten@home’ duurt 50 minuten en is te zien op woensdag 11 november op UStad om 19.00, 21.00 en 23.00 uur en op RTV Utrecht om 19.00 en 22.00 uur. Alle informatie is te vinden op www.rondevansintmaarten.nl.