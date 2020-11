Steun horeca en eenzame ouderen

Utrecht - Met je hart Utrecht roept inwoners op om van 1 december tot en met 31 december een euro te doneren wanneer zij uit gaan eten (of eten afhalen) in restaurants of foodwinkels die zich hebben verbonden aan de ‘EET met je hart campagne’. “Juist in deze tijd is de situatie voor ouderen die alleen thuis zitten schrijnend. Dagen glijden langzaam voorbij waarin niets gebeurt, er niemand komt en er geen perspectief is”, geeft vrijwilligster Marjolein Bazen aan.

Door Roberto Cancian

Een lichtpuntje in deze moeilijke dagen is een vrijwilliger van ‘Met je hart’ die lachend met een tasje lekkers en liefs voor je deur staat en op afstand een oprecht praatje met je maakt. “Dat is wat we nu doen en wat we proberen te blijven doen. We zien in deze tijden meer en meer dat eenzame ouderen letterlijk ten onder gaan aan het uitzichtloos alleen thuis zitten.”

De oproep ‘Help eenzame ouderen en de horeca’, is dan ook de oproep dit jaar. Omdat de horeca nu gesloten is, start de campagne dit jaar op 1 december aanstaande. “De horeca is belangrijk voor ‘Met je hart’, omdat we daar onze ontmoetingen organiseren. Wij roepen dan ook iedereen op om de horeca te steunen waar dat kan.”

Met de ‘EET met je hart campagne’ van stichting Met je hart wordt jaarlijks geld opgehaald om structurele waardevolle ontmoetingen in de horeca te realiseren voor kwetsbare ouderen die kampen met gevoelens van eenzaamheid. “In coronatijd is de groep eenzame ouderen verdubbeld. Wij zien dat ouderen sterven aan hun eenzaamheid en onze ontmoetingen en acties zijn nu belangrijker dan ooit”, aldus founder Babs van Geel. “Daarom is het zo belangrijk dat we dit jaar opnieuw campagne voeren om eenzaamheid bij ouderen op de kaart te zetten en zoveel mogelijk euro’s op te halen.”

Zowel de horeca als de ‘Met je hart’-ontmoetingen staan in tijden van corona onder druk en gevoelens van eenzaamheid nemen toe. “Wij zorgen ervoor dat ouderen, ondanks alles in contact blijven. Waar het kan wordt de horeca hierbij betrokken en zodra ontmoeten weer mogelijk is, brengen we ouderen weer bij elkaar.” Een horecagelegenheid reageert enthousiast op het initiatief. “Wij zijn er stil van. Een leeg restaurant doet pijn en het is heel naar dat je trouwe collega’s moet laten gaan omdat je hen niet meer kunt betalen. Wij bewonderen de veerkracht en de creativiteit die nu ontstaat. Zowel binnen ‘Met je hart’ als binnen de horeca. Ze verzinnen allerlei leuke lekkere dingen die je af kunt halen of cadeau kunt doen, maar niet elk restaurant is ingericht op afhalen. Sommigen moeten veel investeren, die ruimte hebben ze niet.”

Vandaar de oproep om af te halen waar dat kan en uit eten te gaan bij één van de ‘EET met je hart’-restaurants zodra dat mag. Wanneer we daarbij aandacht hebben voor eenzame ouderen, is de cirkel rond”, aldus Bazen. ‘Met je hart’ ontving in 2019 een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Maxima. Op www.metjehart.nl zijn de restaurants te vinden die meedoen met ‘EET met je hart’.