GGD kan op dag zelf nog testen

Utrecht - Terwijl bij de Jaarbeurs is begonnen aan een XL-testlocatie waar over twee weken tienduizend mensen per dag getest kunnen worden, draaien de huidige Utrechtse teststraten op volle toeren. Naast de reguliere locaties waar de GGD gratis testen verricht, runt Zorgbedrijf Lead Healthcare sinds kort een snelteststraat bij De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS). Wie daar een test ondergaat, betaalt 99 euro (exclusief btw), maar krijgt dan wel binnen een kwartier de uitslag.

Door Bert Nijenhuis

“In de stad Utrecht hebben we drie testlocaties”, verklaart Marlies Scheper van de GGD regio Utrecht. “Aan de Koploperstraat, in het gebouw van het Rode Kruis en bij het UMC Utrecht. De aanloop verschilt per dag, maar tot dusver kunnen inwoners met klachten die passen bij het coronavirus er vaak op dezelfde dag nog terecht.” Over de sneltesten die Lead Healthcare bij DUS verzorgt, zegt Scheper geen zinnige uitspraken te kunnen doen. “Wij gaan niet over commerciële testen. We hebben daar geen zicht op en zijn evenmin verantwoordelijk voor de kwaliteit.”

“Wij gebruiken de COVID sneltesten van Abbott of Roche met neusswab, die de Rijksoverheid heeft onderzocht en goedgekeurd”, reageert David van Hartskamp, algemeen directeur van Lead Healthcare. “Het Outbreak Management Team (OMT) heeft aangegeven dat deze testen meerwaarde en in sommige gevallen zelfs de voorkeur hebben.”

Bedrijven gezond houden met een landelijke dekking, dat zegt David van Hartskamp van Lead Healthcare voor ogen te hebben met de snelteststraten. “We hebben Utrecht gekozen vanwege de bedrijvigheid en het ondernemerschap. De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS) is een klantgerichte locatie, die ook vanuit het centrum goed te bereiken valt.”

In de teststraat worden OMT gevalideerde antigeen sneltesten gebruikt. “Daarmee heb je binnen vijftien minuten resultaat en weet je of in quarantaine moet. Bij de PCR-coronatesten kan dat wel vier dagen duren. Het is een illusie om te denken dat iedereen die vier dagen lichte klachten heeft, volgens de strikte regels in quarantaine gaat. Er zal al snel worden gedacht dat het wel meevalt, dat het beter gaat en dat het dus wel niks zal zijn. Gevolg is dat het contact met anderen weer wordt aangegaan en besmettingen op de loer liggen.”

Van Hartskamp schat dat zich dagelijks zo’n honderd mensen bij de Utrechtse snelteststraat melden. “Er is altijd plek, de testen worden afgenomen door zorgprofessionals en de uitslag volgt snel. Veel bedrijven en ook particulieren zien daar de meerwaarde van in. Daar hebben ze geld voor over. Het opzetten van snelteststraten door heel Nederland kost ons ook veel geld. Maar we blijven het doen zolang de ‘r’ in de maand is.”