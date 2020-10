Studentenverenigingen starten campagne

Utrecht - Corona tiert welig onder studenten en daarom zag de Landelijke Kamer van (studenten)Verenigingen LKvV aanleiding om onder het motto ‘studenten doen het voor’ een grote campagne uit te rollen waarin studenten elkaar via posters motiveren zich aan de coronamaatregelen te houden. De verenigingen willen daarmee laten zien verantwoordelijkheid te tonen en dat zij ook een plek zijn waar studenten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Door Paul Hustinx

Voor de campagne zijn ‘grote gevelbanners en opvallende vlaggen’ gemaakt die aan de gevels van de verenigingspanden zullen prijken alsmede posters om te worden opgehangen in studentenhuizen en gebouwen van universiteit en hogeschool.

Op de vlaggen en posters staat steeds de slogan ‘daar doen we het voor’ met daarachter iets moois dat weer kan als corona voorbij is. Voor dit laatste heeft elke studentenstad ook eigen ideeën aangeleverd voor lokale posters.

De LKvV voelde de behoefte ‘studenten een hart onder de riem te steken‘ vanuit de gedachte ‘als we nu volhouden kunnen we zo snel mogelijk terug naar de mooiste tijd van ons leven’, zegt Eline Engel, ab actis van de LKvV vanuit het Utrechtse Unitas, waar de campagne afgelopen week in het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven werd afgetrapt.

De verenigingen vertegenwoordigen zo’n 44.000 studenten, maar door de medewerking van de universiteiten en hogescholen, en hun bereidheid het campagnemateriaal in hun gebouwen zichtbaar te maken is zowel het draagvlak als het bereik veel groter, aldus Engel. Naast deze campagne loopt er ook nog een stedelijke campagne van VIDIUS en FUG in samenwerking met de gemeente.