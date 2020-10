Inspiratie door filmevent met spraakmakende film

Utrecht - Theater Kikker presenteert met De Filmtuin op vrijdag 30 oktober een spraakmakende film in het hart van Utrecht. Het filmevent vindt plaats in een eeuwenoud Rijksmonument. “Door de aankleding en een voor- en naprogramma biedt deze avond een inspiratiegevoel. Na de voorstelling zien we een persoonlijk bericht van de toneelmaker, Bram Janssen, die het toneelstuk Casting The Pass maakte.”

In de film The Pass zien de bezoekers twee Britse voetballers, Jason en Ade, die samen een succesvolle voetbalcarrière najagen. In hun hotelkamer de avond voor hun eerste Champions League wedstrijd loopt de spanning hoog op. Niet alleen door de wedstrijd, maar ook door hun gevoelens voor elkaar. Hoe ontwikkelt hun broederschap in een wereld waar imago alles is?

Het evenement vindt plaats op vrijdag 30 oktober van 20.30 tot 23.00 uur. Toegangsprijs: 11 euro per ticket. Reserveren kan via defilmtuin.nl. “We nemen strenge maatregelen voor de gezondheid van onze gasten. Er is ruime afstand tussen de bezoekers, een continue stroom verse lucht en inpandige routering naar en van de filmzaal. Gasten mogen zelf een snack en drinken meenemen (geen alcohol). Locatie: Domplein 4 in Utrecht.