Muzikale reis rond de wereld in concertreeks

Utrecht - Op de vier zaterdagavonden in november vindt een unieke wereldmuziek concertserie plaats in Museum Speelklok: Mark My Wor(l)ds. Globetrotter, fluitist Mark Lotz nodigt artiesten uit onder andere India, Brazilië, Syrie en Ghana uit om in de dagen van #BlackLivesMatter en sociaal isolement hun stemmen te laten horen. “Een reflectie op het coronatijdperk door de vele culturen die Nederland rijk is in solo acts en sublieme muziek.” Iedere concertavond begint met een solo-optreden.

Tijdens de hoofd-act creëert Mark Lotz samen met de andere muzikanten een interactie met het publiek in de vorm van een talkshow. De muzikanten zullen plaatsnemen in het publiek en samen met hen het gesprek aangaan. Hierin reflecteren zij op hedendaagse onderwerpen zoals corona, muziek en hun eigen leven. “Kortom: vier avonden waarop een concert in een nieuw jasje gestoken wordt! “

De concerten vinden plaats op 7, 14, 21 en 28 november. Start concert: 20.00 uur. Locatie: Museum Speelklok aan de Steenweg 6. Prijs concert: 18 euro. Prijs passe-partout: 15 euro.

Meer informatie: www.lotzofmusic.com en www.museumspeelklok.nl.