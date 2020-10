SPRING in Autumn XXXL gaat met aangepaste programmering door

'Sorry... but I feel slightly disidentified' van Benjamin Kahn is te zien in TivoliVredenburg. Foto: Bas de Brouwer

Utrecht - De uitzonderlijke editie van SPRING in Autumn, getiteld SPRING in Autumn XXXL - Extended, Extraordinary, Exhilarating. Live. gaat door. Het festival vindt plaats van woensdag 28 oktober tot en met zondag 15 november.

“Naar aanleiding van de verscherpte corona-maatregelen die sinds 14 oktober gelden heeft SPRING in nauw contact met artiesten en podia afgelopen week bekeken welke voorstellingen nog gepresenteerd konden worden, eventueel in aangepaste versie. Uiteraard houdt het festival bij het aangepaste programma zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften.”

Stadsschouwburg Utrecht is de komende weken gesloten. Voor een deel van de voorstellingen die geprogrammeerd stonden in de Stadsschouwburg Utrecht heeft SPRING een andere locatie gevonden. De openingsvoorstelling Exit van Kris Verdonck en ‘Sorry… but I feel slightly disidentified’ van Benjamin Kahn zijn op de originele data te zien in TivoliVredenburg.

De wereldpremière van I Don’t Want To Be An Individual All On My Own van Genevieve Murphy vindt nu plaats op 31 oktober en 1 november in TivoliVredenburg. 7 van Radouan Mriziga is verplaatst naar 1 november in de Werkspoorfabriek. De voorstelling Cow is s cow is a cow van Abhishek Thapar vindt nu plaats op 12 en 13 november in Het Huis. Helaas heeft SPRING naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen ook een aantal voorstellingen moeten afgelasten. Het festival hoopt die voorstellingen in 2021 alsnog te kunnen presenteren. Het gaat om Ensaio para uma Cartografia van Mónica Calle, _APOLOGY:DENIED_ van SETUP, My shadow used to have a density van Francesca Lazzeri en Relay van Ula Sickle.

“SPRING vindt het belangrijk om ook in moeilijke tijden kunst te blijven presenteren. Kunst is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Zolang het op een veilige manier mogelijk is, wil het festival voorstellingen blijven presenteren die ons kunnen raken, ontroeren, aan het denken kunnen zetten en die ons een gemeenschapsgevoel kunnen geven.”

De bezoekers worden geïnformeerd over de wijzigingen in het programma. Meer informatie: springutrecht.nl.