'Combinatie van street art en romantiek werkt juist perfect'

Utrecht - De Utrechtse modeontwerpster Melissa Bonvie werkte samen met diverse graffitikunstenaars om bijzondere trouwjurken te maken. Ze toonde deze unieke jurken afgelopen week op de Dutch Design Week in Eindhoven. “Een witte trouwjurk is voor de kunstenaars als een wit canvas. De rauwe street art geeft deze bruidsjurken een onconventionele romantiek,” stelt Melissa Bonvie.

Studio Bonvie werkte voor deze collectie onder andere samen met Utrechtse graffitikunstenaar Deef Feed en nog enkele andere kunstenaars wiens creaties regelmatig te zien zijn in de openbare ruimte. Bonvie: “Het was voor mij heel inspirerend om met deze kunstenaars samen te werken. Hierdoor ontstonden er hele andere ontwerpen. Sommige bruidsjurken zijn net kunstwerken geworden. Maar ze zijn zeker draagbaar voor een bruid die echt wat anders wil dan een traditionele sneeuwwitte jurk.”

De Graffiti-collectie bestaat uit vijf edgy jurken, die door de verschillende samenwerkingen allemaal een andere uitstraling hebben. Naast Deef Feed, sloeg Bonvie ook de handen ineen met street artists zoals Vincent Huibers en Mr June. Niet alleen de grafische opdruk maakt elke jurk bijzonder, ze zijn ook stuk voor stuk genaaid volgens een zelf ontwikkelde speelse origami-techniek. “Mijn speciale patroon sluit goed aan bij de graffitiprint. Het leken verschillende werelden; de bruidsjurk en de graffiti. Maar de combinatie van het rauwe van street art en romantiek werkt juist perfect,” aldus Bonvie.

Melissa Bonvie studeerde modevormgeving aan de HKU. Voor haar merk Studio Bonvie zoekt ze altijd naar het ‘ongewone’. Ze speelt graag met bijzondere vormen, patronen en innovaties zoals digitale prints. Eerder ontwierp ze al de kledinglijn éénvoud; een collectie speciaal voor vrouwen die een borst missen ten gevolge van borstkanker. Ze maakt ook kledingstukken op maat. Bonvie: “Ik vind het leuk om een item van begin tot eind 100 procent passend te maken voor een persoon. Het allerliefste maak ik trouwjurken. Niks mooiers dan een aanstaande bruid gelukkig maken met de jurk van haar dromen!” Haar project met de graffiti-jurken is een autonoom project wat de komende tijd verder zal ontwikkelen door samenwerking met andere kunstenaars.

Bonvie: “Het is heel spijtig dat door de maatregelen het voor veel mensen niet mogelijk was om af te reizen naar Eindhoven. Daarom heb ik samen met een filmmaker een video van de laatste jurken uit mijn Graffiti-collectie gemaakt. Ik hoop in 2021 de hele collectie ergens te kunnen tonen.”