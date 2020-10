Bibliotheek viert in november en december de verschillen

Utrecht - “De bibliotheek is van iedereen. En iedereen is anders en dat is leuk! Daarom viert de bieb in november en december de verschillen. Met diverse feesten, voorstellingen, gesprekken, kunst, film, voorlezen en boeken.”

De bibliotheek viert de verschillen allereerst door samen te feesten. “Op zondag 1 november vieren we Pippi’s verjaardag met de voorstelling ‘Pippi wordt 75!’ (4+). Op zondag 8 november, rond St. Maarten, kun je naar de voorstelling ‘De Grijsaards’ (6+) over samen delen en tevreden zijn. En op woensdag 28 november speelt de voorstelling ‘Aadje Piraatje viert Sinterklaas’ (4+).”

“Ook vieren we de verschillen door ze te omarmen. Het Nieuwe Normaal (10 november) onderzoekt de diversiteit in de kunst met Melody Deldjou Fard (raadslid GroenLinks). Sofie van den Enk praat op 27 november met Bibliotheekgast Noraly Beyer over de zoektocht naar haar vader, de geschiedenis van Suriname én de Bijlmer.” In het Queer Café, 21 november, is onder meer Eveline van de Putten te gast met haar video ‘Ik mag zijn wie er is’ over vijf oudere transgenders. Theatergroep BOG leest op 24 november ‘De Jossen’ van Tom Lanoye. “En op zondag 8 november leen je geen boeken, maar een mens voor een gesprek; vanwege de coronamaatregelen deze keer een online versie.”

De bibliotheek viert de verschillen ook in films en boeken. De Leuke Boekenclub bespreekt op 19 november ‘Wij Slaven van Suriname’ van Anton de Kom. Op 22 november vieren drie veelbelovende schrijvers hun diverse debuutromans. Op 15 november is het Voorleesfeest. (On)bekende, kleurrijke mensen lezen verhalen voor die hén wat doen, zoals cabaretier Vincent Bijlo en drag queen Cherry Poppins. Een Voorleesfeest over diversiteit en inclusiviteit, voor iedereen.

En op 21 november draait de film Rosie en Moussa (7+). Over Moussa, die Rosie al rappend door haar nieuwe wijk Molenbeek leidt.

Vier de verschillen is een langlopend thema in de Bibliotheek Utrecht. In december staat weer een aantal activiteiten gepland.

Kijk voor meer informatie, het volledige programma en toegangskaartjes op bibliotheekutrecht.nl/vierdeverschillen. Let wel op de up-to-date coronamaatregelen.