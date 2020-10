Liedje voor een dierbare: samen herdenken

Utrecht - “Samen herdenken met muziek is een mooie manier om stil te staan bij de dierbaren die niet meer onder ons zijn. De herdenkingsbijeenkomst Liedje voor een dierbare leidt elk jaar tot enthousiaste en hartverwarmende reacties.” De bijeenkomst vindt plaats op zondag 1 november in Molen de Ster in Lombok.

“Ook dit jaar wordt deze herdenkingsbijeenkomst gehouden, ook al is de opzet iets gewijzigd. De kern blijft hetzelfde; samen luisteren naar muziek in een intieme setting”, stelt SENS Uitvaarten. Liedje voor een dierbare wordt in twee sessies gehouden op zondag 1 november in Molen de Ster in Lombok. Degenen die er niet bij kunnen zijn, kunnen de bijeenkomst bijwonen via een livestream.

“We luisteren naar liedjes die door nabestaanden zijn aangevraagd voor hun overleden dierbare. De liedjes worden speciaal voor deze gelegenheid uitgevoerd door Bart van de Lisdonk en Floor Stappers.” Wie er bij wil zijn (live of via de livestream), kan contact opnemen met SENS via: info@sensuitvaarten.nl of 030-7370202. De toegang is gratis.

Meer informatie via www.sensuitvaarten.nl.