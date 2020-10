'Sport en bewegen is hét fundament'

Utrecht - Traiectum, de sportcampus; met de bekendmaking van de nieuwe naam voor de Sportcampus in Maarschalkerweerd komt de ontwikkeling van het gebied in een versnelling. De vijf initiatiefnemers, Hellas, VVU, SV Kampong, UZSC en FC Utrecht gaan zich verenigen en intensief samenwerken. SportUtrecht ziet het belang van de Sportcampus voor Utrecht in het algemeen en Utrecht Oost in het bijzonder, en sluit zich aan vanuit de brede kansen voor sport.

Eén van de pijlers waar SportUtrecht zich al lange tijd voor inzet is Topsport en Talentontwikkeling. Naast de ondersteuning van talentcentra en sporters met een status in de regio, biedt SportUtrecht ook ondersteuning bij alle andere aspecten die een rol spelen in talentontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan kwalitatieve voorzieningen zoals onderwijs, voeding, training, huisvesting, sponsoring of faciliteiten.

Joscha de Vries, directeur SportUtrecht: “Met de missie van de Sportcampus ‘Helping athletes to perform better’ zetten wij samen met de partners in om dit gebied van Utrecht verder te ontwikkelen. Dit doen wij niet alleen vanuit topsport en talentontwikkeling, maar voor sporters en sport in de breedste zin van het woord. Wij geloven in het mede aanjagen van dit initiatief, het delen van kennis en het gezamenlijk doen, niet alleen voor de ontwikkeling van dit gebied, maar juist ook voor de bredere verbinding met de stad.”

De Vries: ‘’Wij zien sport en bewegen als hét fundament voor gezond stedelijk leven voor iedere Utrechter. Daarom proberen wij daar waar nieuwe gebieden worden ontwikkeld, aan tafel te zitten, mee te doen om ons op die manier sterk te kunnen maken voor goede mogelijkheden om te sporten en te bewegen voor alle Utrechters. Bijzonder van Traiectum is dat het hierbij nadrukkelijk ook gaat over talentontwikkeling en topsport. Juist die componenten willen wij ook breder benutten. Want niet alleen geloven wij dat topsport en sportprestaties, boegbeelden, inwoners van stad en regio kunnen inspireren en kunnen zorgen voor gezamenlijke trots en betrokkenheid. Ook biedt sport een belangrijke economische stimulans voor steden en gebieden; bedrijven vestigen zich graag in een stad waar sportclubs geweldige prestaties leveren. Het Traiectum biedt daarom zowel voor de breedtesport als topsport vele kansen en mogelijkheden’’.

Maarschalkerweerd heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een regionaal en landelijk sportgebied met hoogwaardige accommodaties voor top- en breedtesport, zoals een 50-meter zwembad (met topsportcentrum waterpolo), veel sportvelden en sportverenigingen, topsporthal Galgenwaard, atletiekbaan Maarschalkerweerd en Stadion Galgenwaard. De Vries: ‘’De aansluiting als partner aan Traiectum betekent voor ons een mogelijkheid om breedtesport en topsport te verbinden, nieuwe sportinnovaties mogelijk te maken en nieuwe kennis toe te passen bij sporten en bewegen in de wijken”.