Ali werkt 70 jaar in Diakonessenhuis

Utrecht - Het Diakonessenhuis vierde afgelopen week een bijzonder jubileum. Diacones Ali Hendriksen (88) vierde dat ze hier nu 70 jaar onafgebroken werkte.

Zij kwam in 1950 als 18-jarig meisje in dienst en werd in 1962 ‘ingezegend’ als diacones. In 1997 ging ze met pensioen om vrijwel direct daarna als vrijwilligster aan de slag te gaan in het ziekenhuis. Sindsdien werkt Hendriksen er drie dagen per week. Al die jaren deelden ze lief en leed en zo zijn Ali en de afdeling naast collega’s ook vrienden, aldus cardioloog Hans Hartog.

Een feest zat er in deze coronatijd niet in. Op de afdeling werd ze wel door haar collega’s in het zonnetje gezet en ook de Raad van Bestuur kwam langs. Daarnaast ontving ze een brief met felicitaties van Paleis Noordeinde.