Voedselbank luidt de noodklok

Utrecht - De Voedselbank Utrecht stelt wekelijks bijna zeshonderd voedselpakketten samen voor ruim veertienhonderd Utrechters. Het magazijn raakt echter steeds leger. De grote tekorten – voornamelijk veroorzaakt door de coronacrisis en een terugloop in donaties – zijn voor de voedselbank reden om de noodklok te luiden.

Door Bert Nijenhuis

“Corona begint helaas wat ‘gewoner’ te worden”, constateert woordvoerder Lambert Pasterkamp. “Tijdens de eerste golf wilden veel mensen iets voor anderen doen. Dat is bij de tweede golf veel minder. Dat merken wij aan de hoeveelheden boodschappen die bij ons worden gebracht door zowel particulieren als bedrijven. Ook de sluiting van de horeca was deze keer minder merkbaar. De vorige keer leverde dat nog een enorme hoeveelheid restvoorraden op.”

Anders dan tijdens de vorige golf, toen er specifiek behoefte was aan verse levensmiddelen, vraagt de Voedselbank Utrecht nu vooral houdbaar voedsel. Pasterkamp: “We hebben geleerd van de vorige keer en zelf manieren gevonden om aan vers voedsel te komen. Veel lastiger is het om voldoende houdbare producten te vinden. De voorraden die we bij de vorige coronagolf hadden opgebouwd, raken uitgeput. We zouden met name gebaat zijn bij de gezondere varianten zoals rijst, bonen, groenten in blik, pasta, sauzen en conserven.”

Hoewel de voorraden slinken, heeft de Voedselbank Utrecht alle deelnemers altijd nog van voedselpakketten kunnen voorzien. “De landelijke voedselbank verwacht dat zich meer mensen gaan aanmelden”, weet Lambert Pasterkamp. “Gelukkig hebben wij nog niet te maken met wachtlijsten. We doen er alles aan om die te voorkomen en blijven ons inzetten om iedereen te helpen.” Stichting Voedselbank Utrecht heeft verspreid over de stad tien uitgiftepunten, waar circa honderd vrijwilligers werken. Al ging dat aantal onlangs even omlaag. “We kregen te maken met coronabesmettingen. Het uitgeven van de pakketten lukt nog wel met minder mensen. Voor het distribueren zijn we echter afhankelijk van een paar mensen. Alleen zij mogen onze bus besturen, dus hebben we een groot probleem als er een uitvalt. Daarom zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op de bus te rijden.”

Verse en vooral houdbare producten blijven ook zeer gewenst, zo benadrukt Pasterkamp. “Daarmee is iedereen meer dan welkom bij ons centraal magazijn aan de Arkansasdreef 32 in Overvecht. Er kunnen uiteraard ook inzamelingsacties worden gehouden, bijvoorbeeld thuis, op het werk of in de kerk. Er zijn altijd weer mensen die ons willen helpen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”