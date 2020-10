Portretten vanuit de lockdown-periode

Utrecht - Aan het begin van de lockdown-periode begonnen Krystle Woods en Jaco Terpstra, twee fotografen uit Leidsche Rijn, met het maken van een serie portretten over inwoners van Leidsche Rijn. “Dat deden we zonder het van elkaar te weten. Ieder op geheel eigen wijze”, zegt de 37-jarige Krystle Woods.

Door Roberto Cancian

Voor het eerst in de geschiedenis ging bijna de hele wereld in lockdown, vanwege de corona-pandemie. “Ook in Nederland ging het openbare leven ruim twee maanden lang op slot. Ingezoomd op één stadswijk laten wij zien hoe de wereld een totaal andere aanblik kreeg. Een ongekend fenomeen, dat de manier waarop we naar ons eigen leven en naar de wereld om ons heen kijken misschien wel voorgoed veranderd heeft”, legt Woods uit. Middels een crowdfunding-actie wil het tweetal de portretten bundelen in een fraai boek. Een boek met uiteenlopende verhalen, die samen een veelzeggend beeld geven van een bijzondere periode in de geschiedenis. “Hoe is het om al die tijd zoveel mogelijk thuis te blijven en geen familie en vrienden te zien én niet naar je werk of school te kunnen? In een serie portretten vertellen inwoners van Leidsche Rijn Utrecht hoe zij deze tijd ervaren hebben”, vult Jaco Terpstra aan.

Vanuit een eigen perspectief en met een eigen stijl gaven zij een invulling aan het thema ‘thuisblijven’. Waar Krystle Woods door het raam de families op de foto zette, maakte Jaco Terpstra de foto’s terwijl de mensen bij de voordeur stonden. Tezamen geven alle foto’s, en de verhalen die er bij worden geplaatst, een heel gevarieerd beeld van hoe de lockdown-periode werd beleefd. “Ook hoe de verwachtingen van mensen zich gedurende twee maanden ontwikkelden. Ieder mens en ieder gezin met hun unieke verhaal.”

Via de crowdfunding-actie willen Woods en Terpstra hun droom verwezenlijken om een blijvende herinnering te maken aan deze periode, die bewaard blijft voor de volgende generaties. “De Berenjacht in Leidsche Rijn, waarbij mensen een beer voor hun raam hadden gezet, was voor mij de aanleiding om de mensen op de foto te zetten en hun verhaal te horen”, vertelt Krystle Woods. Haar opa overleed aan corona. “Het afscheid nemen in de tuin, in de laatste week van zijn leven, kwam zo dichtbij. Het is ook heel bijzonder geweest om alle verhalen vast te leggen. Je voelt de heftigheid, zo puur wat we allemaal gehoord hebben in Leidsche Rijn. Een familie die in vrijwillige quarantaine ging, omdat hun baby bijna werd geboren. Maar ook gezinnen met kinderen die plotseling met zijn vijven thuis zaten en moesten ‘thuiswerken’. Zo divers en verschillend.” Dat maakt het fotoboek bijzonder. Foto’s en verhalen van mensen die eenzaam en geïsoleerd zijn, afgewisseld met gezinsleden die zoekende zijn naar ruimte in hun eigen huis.”

Om het boek uit te kunnen geven, zijn Krystle en Jaco aangewezen op financiële steun.

Interesse in het boek? www.voordekunst.nl/projecten/10999-de-thuisblijfmaanden-1.