Whodunnit voor kinderen in Theater Kikker

Utrecht - “Omdat live altijd leuker is en we de afgelopen maanden genoeg naar een beeldscherm hebben getuurd, is het extra leuk dat je deze herfstvakantie in de Utrechtse theaters weer naar dit sfeervolle jeugdtheaterfestival kan. In Theater Kikker zie je bijvoorbeeld WIEDEEDHET van Theatergezelschap BonteHond, een whodunnit voor kinderen vanaf zes jaar.”

In een donkere kamer horen we een gil, het licht gaat aan en er ligt iemand op het kleed die - als niemand kijkt - toch weer opstaat. Kortom, wie heeft wat gedaan en waarom, wanneer en waar? “WIEDEEDHET is op een grappige manier spannend en filosofisch. Want ook al denken wij doorgaans zeker te zijn van onze zaak is uiteindelijk niets wat het lijkt. Zelfs de voorstelling blijkt bij nader inzien anders. Een groot mysterie dus, een raadsel dat uiteindelijk opgelost moet worden.”

Met WIEDEEDHET sporen de theatermakers het publiek aan vragen te stellen en proberen die zelf te beantwoorden. De voorstelling gaat over goed opletten en verder kijken dan je neus lang is. “We zijn allemaal detectives en de aanwijzingen liggen in deze voorstelling voor het oprapen.” WIEDEEDHET van BonteHond is te zien op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober in Theater Kikker. Tickets via www.theaterkikker.nl.